صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خلا میں ستارہ ساز فیکٹری کی خوبصورت تصویر جاری

  • عجائب دنیا
خلا میں ستارہ ساز فیکٹری کی خوبصورت تصویر جاری

نیو یارک (نیٹ نیوز)ناسا کی ہبل سپیس ٹیلی سکوپ نے رواں ہفتے کائنات کی اتھاہ گہریائیوں میں موجود ایک خوبصورت ستارہ ساز فیکٹری کی نئی تصویر جاری کردی۔۔۔۔۔

تصویر میں زمین سے 1 لاکھ 60 ہزار نوری سال کے فاصلے پر موجود لارج میجلینک کلاؤڈ کے ایک حصے کو دِکھایا گیا ہے ۔اس کا مطلب ہے کہ تصویر میں جو منظر دِکھایا گیا ہے وہ 1 لاکھ 60 ہزار سال پہلے کا ہے ۔تصویر میں دکھائے گئے اس خطے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ ہی 150 نوری سال ہے ۔اس وسیع رقبے پر (جہاں ستارے بن رہے ہیں) سرخ رنگ کی ٹھنڈی ہائیڈروجن (ستارون کا ایندھن) جل رہی ہے ۔کچھ ناہموار ستاروں نے اپنے اطراف کو دھماکے سے اڑا دیا ہے جس سے گیس میں بڑے بڑے بلبلے بن گئے ہیں۔زمین پر یہ جنوبی ہیمسفیئر میں ڈوراڈو اور مینسا نامی جھرمٹوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بشریٰ انصاری اور فیروز خان بارے گمراہ کن خبروں پر اسما عباس برہم

کبھی کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں کروائی:آمنہ شیخ

سٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

لوگ اب کامیڈی کے بجائے فحاشی پر ہنستے ہیں:بشریٰ انصاری

ضرار خان دلہنیا گھر لے آئے ، ویڈیوز کا چرچا عام

جنگجو ہیرو لالہ سدھیر کی 29ویں برسی 19جنوری کو منائی جائے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak