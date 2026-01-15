سمندر کی گہرائیوںسے600سال پُرانا بحری جہاز دریافت
کوپن ہیگن(نیٹ نیوز)ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے اب تک کا سب سے بڑا قرونِ وسطیٰ کے دور کا ‘سُپر شِپ’ دریافت کر لیا۔ 15 ویں صدی سے تعلق رکھنے والی اس جہاز کی دریافت قرونِ وسطی میں شمالی یورپ میں ہونے والی تجارت پر روشنی ڈالتی ہے ۔
ڈنمارک کے دارالحکومت کے ایک چینل میں پایا جانے والا سویلگیٹ 2 نامی یہ جہاز 28 میٹر لمبا، 9 میٹر چوڑا اور 6 میٹر اونچا ہے ۔محققین کے مطابق 1410 عیسوی کے قریب بنایا جانے والا یہ کارگو جہاز اندازاً 300 ٹن تک کا سامان لاد سکتا ہوگا، جو اس کو اس نوعیت کا سب سے بڑا جہاز بناتا ہے ۔ وائکنگ شِپ میوزیم میں بحری آثارِ قدیمہ کے ماہر اوٹو الڈم کا کہنا تھا کہ یہ دریافت بحری آثارِ قدیمہ میں ایک سنگِ میل ہے ۔ یہ ہمارے علم میں سب سے بڑا سامان بردار بحری جہاز ہے اور یہ قرونِ وسطی کی بحری جہازوں سے متعلق سمجھنے کا موقع دیتا ہے ۔