صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندر کی گہرائیوںسے600سال پُرانا بحری جہاز دریافت

  • عجائب دنیا
سمندر کی گہرائیوںسے600سال پُرانا بحری جہاز دریافت

کوپن ہیگن(نیٹ نیوز)ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے اب تک کا سب سے بڑا قرونِ وسطیٰ کے دور کا ‘سُپر شِپ’ دریافت کر لیا۔ 15 ویں صدی سے تعلق رکھنے والی اس جہاز کی دریافت قرونِ وسطی میں شمالی یورپ میں ہونے والی تجارت پر روشنی ڈالتی ہے ۔

ڈنمارک کے دارالحکومت کے ایک چینل میں پایا جانے والا سویلگیٹ 2 نامی یہ جہاز 28 میٹر لمبا، 9 میٹر چوڑا اور 6 میٹر اونچا ہے ۔محققین کے مطابق 1410 عیسوی کے قریب بنایا جانے والا یہ کارگو جہاز اندازاً 300 ٹن تک کا سامان لاد سکتا ہوگا، جو اس کو اس نوعیت کا سب سے بڑا جہاز بناتا ہے ۔ وائکنگ شِپ میوزیم میں بحری آثارِ قدیمہ کے ماہر اوٹو الڈم کا کہنا تھا کہ یہ دریافت بحری آثارِ قدیمہ میں ایک سنگِ میل ہے ۔ یہ ہمارے علم میں سب سے بڑا سامان بردار بحری جہاز ہے اور یہ قرونِ وسطی کی بحری جہازوں سے متعلق سمجھنے کا موقع دیتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران میں قتل و غارت بند ہوگئی،اگر پھانسیاں دی گئیں تو ایکشن لیں گے:ٹرمپ

ایران کیساتھ معاہدوں پر عملدرآمد جاری رکھیں گے :روسی وزیر خارجہ

2025 دنیا کاتیسرا گرم ترین سال قرار، ماحولیاتی خطرات

مظاہرین کی حمایت کرنے پر ایرانی بڑے ہوٹل کے مالک کے اثاثے ضبط

خالصتان تحریک کے رہنما پرم جیت کو بھارتی ایجنٹوں سے خطرہ : برطانوی میڈیا

غزہ انتظام کیلئے ٹیکنوکریٹ کمیٹی قائم، علی شعث سربراہ مقرر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak