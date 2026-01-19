صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹارکٹیکا میں جمی برف کے نیچے خفیہ دنیا کا انکشاف

  • عجائب دنیا
انٹارکٹیکا میں جمی برف کے نیچے خفیہ دنیا کا انکشاف

نیویارک(نیٹ نیوز)انٹارکٹیکا کی سرزمین میں برف کے نیچے کیا پوشیدہ ہے سائنسدانوں نے اس کا پتہ لگا لیا

ماہرین نے برف سے ڈھکے خطے سے متعلق ایسی تفصیلات پیش کی ہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی،انٹارکٹیکا میں جمی برف سائنس دانوں کے لیے اس کی سرزمین میں چھپے حقائق کو جاننا مشکل بناتی ہے ،لیکن اب نقشہ سازی کی انتہائی اعلیٰ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے (جن میں سیٹلائیٹ ڈیٹا کا استعمال اور انٹارکٹیکا میں گلیشیئرز کے سرکنے کی طبیعیات شامل ہیں) یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ انٹارکٹیکا میں برف کے نیچے کیا موجود ہے ،نتائج کے مطابق طرف برف کے نیچے ہزاروں چوٹیاں اور وادیاں دفن ہیں۔ بڑے پہاڑی سلسلوں کی مخصوص جغرافیائی تفصیلات اور گہری تنگ گھاٹیوں کے ساتھ بڑی بڑی وادیاں شامل ہیں۔

 

