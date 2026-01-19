امریکا:انسانی ہونٹوں کی حرکت کی نقل کرنیوالا روبوٹ تیار
واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا میں سائنس دانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو انسانوں کے ہونٹوں کی حرکت کامشاہدہ کر کے اس کی نقل کر سکتا ہے۔۔۔
کولمبیا یونیورسٹی کے انجینئرز نے بتایا کہ وہ ایک ایسا روبوٹ بنانے میں کامیاب ہوگئے ہیں جو بولتے یا گاتے وقت ہونٹوں کی حرکت کو پہلی بار میں سیکھ کر اس کی نقل کر سکتا ہے ۔ روبوٹ نے اپنے 26 فیشل موٹرز کو استعمال کرتے ہوئے گھنٹوں کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر یہ صلاحیت سیکھی اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر اس عمل کی پریکٹس کی۔یونیورسٹی کی کریئٹیو مشینز لیب کے انجینئرز کا کہنا تھا کہ جتنا زیادہ روبوٹ انسانوں سے رابطہ کرے گا، اتنی اس کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔اس سے قبل روبوٹس کے لیے انسانوں کی طرح ہونٹ ہلانا کافی مشکل تھا۔