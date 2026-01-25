امریکا:ہرن کھڑکی توڑ کر بینک میں داخل، پولیس کی دوڑیں
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک ہرن نے پولیس کی دوڑیں اس وقت لگوا دیں جب وہ دن دہاڑے کھڑکی توڑ کر بینک کے اندر داخل ہوگیا۔
نیویارک کی پولیس کا کہنا ہے کہ لانگ آئی لینڈ کے علاقے رج میں واقع ویبسٹر بینک میں جنگلی ہرن کے کھڑکی توڑ کر داخلے پر افراتفری مچ گئی مچ گئی،سفوک کاؤنٹی کے پولیس افسران بینک میں چوری کے الارم بجنے پر موقع پر پہنچے ، جہاں انہیں ایک غیر متوقع مہمان کا سامنا کرنا پڑا۔ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہرن دفتر کے فرنیچر سے ٹکراتا، میز کے اوپر سے چھلانگیں لگاتا رہا اور فرار کی کوشش میں کاغذات بکھیرتا رہا۔ایک موقع پر ہرن ایک کیوبیکل میں پھنس گیا، جس کے بعد پولیس افسران نے انتہائی احتیاط سے اسے سینگوں سے پکڑ کر باہر کی جانب لے جانے کی کوشش کی اور ہرن کو بحفاظت باہر نکال دیا۔