صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:گمشدہ انگوٹھی دہائیوں بعد مالکن تک پہنچا دی گئی

  • عجائب دنیا
امریکا:گمشدہ انگوٹھی دہائیوں بعد مالکن تک پہنچا دی گئی

نیوجرسی (نیٹ نیوز)امریکا میں دہائیوں سے گمشدہ انگوٹھی اس کی مالکن تک پہنچا دی گئی۔مقامی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست نیو جرسی کے ایک ساحل پر خزانے کی متلاشی کو میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے مٹی میں دبی انگوٹھی ملی جو اس نے نیبراسکا سے تعلق رکھنے والے خاندان تک پہنچا دی۔

نیو جرسی کے ایک ساحل بیلمر پر خاک چھاننے والے اینڈریو کیفر کو ایک انگوٹھی ملی جس پر B.W. کندہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس انگوٹھی کے مالک کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔انگوٹھی کے مالک کی تلاش کے لیے انہوں نے نیبراسکا میں کریٹ ہائی اسکول رابطہ کیا جہاں معلوم ہوا کہ B.W. کا مطلب باربرا ویلاج ہے جو کلاس 1966 کی ممبر ہیں۔باربرا کی بہن سینڈی ویلاج-روش کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں علم کے یہ انگوٹھی وہاں کیسے پہنچی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا کو روس اور چین سے نہیں اندر سے خطرہ : امریکی محکمہ دفاع کی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹیجی 2026 جاری

کابینہ نے مجھے امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا، غزہ میں امن ہوگا : شہباز شریف

نئے صوبے بنانے میں حرج نہیں، اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ کرنا عوام سے دھوکا : وزیر دفاع

بجلی کے تار انڈر گرائونڈ کرنے کا فیصلہ ، عوام کا تحفظ ذمہ داری : مریم نواز

بے پناہ وسائل، لامحدود اختیارات کے باوجود دہشتگردی کیوں بڑھ رہی؟ فضل الرحمٰن

اسحاق ڈار کا دورہ امارات، 3 ارب ڈالر قرض کو سرمایہ کاری میں بدلنے کی راہ ہموار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak