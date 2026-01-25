امریکا:گمشدہ انگوٹھی دہائیوں بعد مالکن تک پہنچا دی گئی
نیوجرسی (نیٹ نیوز)امریکا میں دہائیوں سے گمشدہ انگوٹھی اس کی مالکن تک پہنچا دی گئی۔مقامی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست نیو جرسی کے ایک ساحل پر خزانے کی متلاشی کو میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے مٹی میں دبی انگوٹھی ملی جو اس نے نیبراسکا سے تعلق رکھنے والے خاندان تک پہنچا دی۔
نیو جرسی کے ایک ساحل بیلمر پر خاک چھاننے والے اینڈریو کیفر کو ایک انگوٹھی ملی جس پر B.W. کندہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس انگوٹھی کے مالک کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔انگوٹھی کے مالک کی تلاش کے لیے انہوں نے نیبراسکا میں کریٹ ہائی اسکول رابطہ کیا جہاں معلوم ہوا کہ B.W. کا مطلب باربرا ویلاج ہے جو کلاس 1966 کی ممبر ہیں۔باربرا کی بہن سینڈی ویلاج-روش کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں علم کے یہ انگوٹھی وہاں کیسے پہنچی۔