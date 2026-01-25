صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خلا میں پُر اسرار شے کے گرد گھومتا دھاتی بادل دریافت

  • عجائب دنیا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)ماہرینِ فلکیات نے خلا میں ایک دھاتی ہواؤں کا ایک انتہائی بڑا بادل دریافت کیا ہے جو پُراسرار شے کے گرد گھوم رہا ہے ۔

سائنسدانوں نے یہ بادل قریب میں موجود ایک ستارے کی روشنی (جو قریب نو ماہ کے عرصے میں مدھم ہوگئی تھی) کے مشاہدے سے دریافت کیا جو کہ زمین سے تقریباً 3000 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے ۔J0705+0612 نامی اس ستارے کی عمر دو ارب برس سے زیادہ اور یہ ہمارے سورج کی طرح ہے ۔امریکا کی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی NOIRLab کا کہنا تھا کہ اس ستارے کی روشنی میں ستمبر 2024 سے مئی 2025 کے دوران معمول سے 40 گُنا کمی واقع ہوئی۔ہوپکنز یونیورسٹی کی پروفیسر نادیہ زکامسکا کا کہنا تھا کہ روشنی کم ہوجانے کے ایسے وقوعات بہت نایاب ہوتے ہیں۔

 

