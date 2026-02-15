کم عمری میں تعلیم کا دباؤ طویل مدتی منفی اثرات رکھتا
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نوعمر افراد پر تعلیمی دباؤ ان کی ذہنی صحت پر گہرے اور طویل مدتی اثرات مرتب کر سکتا ہے ۔تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ 15 سال کی عمر میں جن کو زیادہ تعلیمی دباؤ کا سامنا تھا ان میں ابتدائی جوانی تک ڈپریشن کا شکار ہونے کے امکانات تھیں۔
تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ دباؤ خود کو نقصان پہنچانے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بھی منسلک ہے ، اور یہ رجحان 24سال کی عمر تک برقرار رہ سکتا ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ تعلیمی کارکردگی کے حوالے سے حد سے زیادہ دباؤ نوجوانوں کی ذہنی صحت کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے ،اس لئے کوشش کرنی چاہئے کہ بچوں کوپیارمحبت سے تعلیم کی طرف راغب کیاجائے اوران پر زیادہ دباؤ نہ ڈالاجائے ۔