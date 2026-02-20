صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائنس دانوں نے نئی قسم کی سٹوریج ایجاد کرلی

  • عجائب دنیا
سائنس دانوں نے نئی قسم کی سٹوریج ایجاد کرلی

لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے ایک نئی قسم کی سٹوریج ایجاد کی ہے جس کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ انسانی تاریخ کو بدل کر رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔سائنس دانوں کے مطابق یہ سٹوریج معلومات کو انکوڈ کرنے کے لیے لیزر موڈیفائیڈ گلاس استعمال کرتا ہے جس کے بعد یہ معلومات 10 ہزار برس سے زیادہ عرصے تک محفوظ رہ سکے گی۔دنیا اس وقت ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ معلومات پیدا کر رہی ہے لیکن ان معلومات کو ذخیرہ کرنا کافی مشکل ثابت ہوا ہے ۔

 کمپیوٹر میں موجود ہارڈ ڈسک نسبتاً جلدی خراب ہوتی ہیں ۔ اب مائیکرو سافٹ کے سائنس دان ‘پروجیکٹ سِلیکا’ نامی ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس میں ایک خاص لیزر استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے ۔یہ لیزر شیشے پر تھری ڈائمنشنل پکسلز انکوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

غزہ کیلئے مالی پیکیج، ہزاروں فوجی بھیجنے کے وعدے : امن بورڈ وہ کام کرسکتا جس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کرسکتا، پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 مہنگے جہاز گرے : ٹرمپ

تمام کاروباری اداروں کو ایف بی آر آن لائن نظام سے منسلک ہونے کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

روز ویلٹ ہوٹل کی ازسر نو تعمیر و ترقی کیلئے پاکستان اور امریکا میں معاہدہ

مریم نواز سہولت بازار اتھارٹی آفس کا دورہ، کسٹمرکو لائیو کال، فیڈ بیک لیا

نکاح ثابت نہ ہونے کے باوجود حیاتیاتی والد نان و نفقہ کا پابند : ایف آئی آر میں ذات برادری نہ لکھیں : سپریم کورٹ

نیٹ میٹرنگ کی 8 فروری تک جمع درخواستیں پرانے قواعد کے تحت نمٹانے کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak