صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیابیطس کے مریض روزہ کیسے رکھیں،طبی مشورے

  • عجائب دنیا
ذیابیطس کے مریض روزہ کیسے رکھیں،طبی مشورے

لاہور(نیٹ نیوز)ذیابیطس ایک طویل المدتی بیماری ہے جس کے باعث بہت سے افراد روزہ رکھنے سے ہچکچاتے ہیں،تاہم ماہرینِ صحت کے مطابق اگر مریض اپنی ٹائپ ٹو شوگر کو مناسب حد تک کنٹرول میں رکھیں تو احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ روزہ رکھنا ممکن ہے۔

ماہرین کے مطابق ذیابیطس کے مریضوں کو چاہیے کہ گندم اور جو کے آٹے کو ملا کر روٹی تیار کریں اور اسے پروٹین سے بھرپور غذاؤں کے ساتھ استعمال کریں، جیسے انڈا، چکن یا دہی۔ اس طرح کی غذا دیر تک توانائی فراہم کرتی ہے اور خون میں شوگر کے اچانک اتار چڑھاؤ کو روکنے میں مدد دیتی ہے ۔ماہرین نے یہ بھی مشورہ دیا کہ روزے کے دوران زیادہ پیاس سے بچنے کے لیے تلی ہوئی اشیا سے مکمل پرہیز کیا جائے ۔ اگر میٹھی چیز کھانے کی خواہش ہو تو میٹھی میتھی کے پتے بہترین متبادل ثابت ہوسکتے ہیں۔ خون میں شوگر کی سطح کم از کم تین مرتبہ چیک کرنی چاہیے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کی نئے مالک کے ساتھ پی ایس ایل میں واپسی

ورلڈ کپ‘پہلا سیمی فائنل آج،جنوبی افریقہ اورنیوزی لینڈ آمنے سامنے

کھلاڑیوں سے درست کام نہیں لیا گیا، ثقلین مشتاق

ٹی20ورلڈ کپ ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ایونٹ

مے ویدر اور مائیک ٹائیسن میں تاریخی مقابلے کی تیاریاں تیز

پاکستان ہاکی ٹیم کی انٹرنیشنل رینکنگ میں بہتری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak