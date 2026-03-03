صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پوپ لیو کا خطبات کیلئے پادریوں کو اے آئی کے اجتناب پر زور

  • عجائب دنیا
پوپ لیو کا خطبات کیلئے پادریوں کو اے آئی کے اجتناب پر زور

روم(نیٹ نیوز)مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے کیتھولک پادریوں کو مصنوعی ذہانت کی مدد سے خطبات لکھنے سے اجتناب کرنے پر زور دیا ہے۔

شیکاگو میں پیدا ہوئے پوپ (جو امریکا سے تعلق رکھنے والے پہلے مسیحی پیشوا ہیں) نے اے آئی سے اجتناب کرنے کے ساتھ پادریوں کو اپنا دماغ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے ۔پوپ کی جانب سے یہ ریمارکس 19 فروری کو کلرجی آف ڈایوسیس آف روم میں ایک بند کمرہ میٹنگ میں دئیے ۔میٹنگ کی تفصیلات ملاقات کے اگلے روز سامنے آئیں اور ویٹیکن نیوز میں رپورٹ کی گئیں۔اجلاس کے دوران پوپ نے سامعین سے کہا کہ وعظ کرنا دراصل ایمان کو بانٹنے کا نام ہے ۔ پھر انہوں نے یہ مؤقف اختیار کیا کہ مصنوعی ذہانت کبھی بھی ایمان کو بانٹنے کے قابل نہیں ہو سکے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جذباتی پن اور لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیا : نوین وقار

سیفی حسن کی اپنی دوسری شادی کی افواہ پھیلانے کی خواہش

ناکامی انسان کو کامیابی کیجانب لیکر جاتی ہے : ماورا حسین

دیوراکونڈا کا سرکاری سکولوں میں سکالرشپ دینے کا اعلان

نئی نویلی دلہن بارے بیان، رابعہ انعم اور صبا فیصل آمنے سامنے

سری دیوی کے عشق میں مبتلا ہوگیا تھا، کرن جوہر کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak