ایک شخص کا فون گر گیا،پانڈا کا واپس کرنے سے انکار
بیجنگ(نیٹ نیوز)ویسے تو سمارٹ فون کی لت لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہے ۔مگر کیا آپ تصور کرسکتے ہیں کہ ایک پانڈا بھی موبائل فون کو چھوڑنے سے انکار کردے ؟جی ہاں واقعی چین میں ایسا انوکھا واقعہ سامنے آیا۔
چین کے صوبے سیچوان کی ایک پانڈا بیس میں ایک فرد نے حادثاتی طور پر اپنا موبائل فون ایک بڑے پانڈا کے سامنے گرا دیا۔اس 3 سالہ پانڈا نے فون کو اٹھا لیا جیسے وہ کوئی نیا کھلونا ہو۔اس نے موبائل فون کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور اس طرح پکڑ لیا جیسے وہ سیلفی لینے والا ہو۔پانڈا بیس کے عملے نے گاجر دکھا کر موبائل فون واپس لینے کی کوشش کی مگر ناکامی کا سامنا ہوا۔پانڈا نے اضافی کھانا تو لے لیا مگر فون واپس کرنے سے انکار کر دیا۔کچھ گھنٹوں بعد عملے نے فون کو اس وقت واپس حاصل کرلیا جب پانڈا کی دلچسپی ختم ہوگئی۔عملے کے افراد نے بتایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پانڈا کو سمارٹ فون کی لت لگ گئی ہے۔