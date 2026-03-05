صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوراک کو منجمد کرنے کا تصور کیسے شروع ہوا، جانئے

  • عجائب دنیا
خوراک کو منجمد کرنے کا تصور کیسے شروع ہوا، جانئے

بیجنگ(نیٹ نیوز)فروزن کا تصور کیسے شروع ہوا۔ مورخین کے مطابق تقریباً 3000 قبل مسیح میں قدیم چینی سردیوں کے دوران برف خانوں میں خوراک محفوظ کرتے تھے۔

اسی طرح رومی تہہ خانوں میں برف اور برف کے ڈھیر جمع کر کے اشیا کو خراب ہونے سے بچاتے تھے۔ جدید فروزن فوڈز کی بنیاد امریکی موجد کلیرنس برڈز آئی نے رکھی۔ 1912 میں وہ کینیڈا کے علاقے لیبراڈور گئے، جہاں انہوں نے وہاں کے رہائشیوں کو شدید سردی میں تازہ مچھلی اور گوشت فوری طور پر جما کر محفوظ کرتے دیکھا۔ اس تیز رفتار منجمد کرنے کے عمل سے خوراک کا ذائقہ اور ساخت برقرار رہتی تھی۔یہ مشاہدہ ان کے لیے انقلابی ثابت ہوا۔ امریکہ واپس آ کر انہوں نے تجربات شروع کیے اور ایسا طریقہ ایجاد کیا جس میں خوراک کو انتہائی کم درجہ حرارت پر دھاتی پلیٹوں کے درمیان رکھ کر تیزی سے منجمد کیا جاتا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بنگلادیش کیخلاف قومی سکواڈ کا اعلان بابر اور صائم ڈراپ

ورلڈکپ:جنوبی افریقا کو ہرا کرنیوزی لینڈ فائنل میں

دھونی پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد

سرفراز احمد کو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ

چیئرمین پی سی بی سے شاہین آفریدی اور سلمان آغا کی ملاقاتیں

پی ایس ایل 11کے لوگو کی رونمائی کردی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak