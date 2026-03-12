صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار کے ڈیش بورڈ میں پھنسے اژدھے کو نکال لیا گیا

  • عجائب دنیا
کار کے ڈیش بورڈ میں پھنسے اژدھے کو نکال لیا گیا

فلوریڈا (نیٹ نیوز) امریکی ریاست فلوریڈا میں فائر فائٹرز نے کار کے ڈیش بورڈ کے اندر پھنسے ایک بڑے اژدھے کو ریسکیو کرلیا۔

اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ فلوریڈا میں فائر فائٹرز نے ایک بڑے پالتو اژدھے کو اس وقت ریسکیو کیا جب وہ ایک کار کے ڈیش بورڈ کے اندر گھس کر پھنس گیا تھا اور نکل نہیں پا رہا تھا۔فلوریڈا کے کورل سپرنگز فائر ڈپارٹمنٹ نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ اختتام ہفتہ پر یہ مشکل صورتحال اس وقت پیش آئی جب ایک ڈرائیور سٹیشن 43 پر گاڑی لے کر آیا اور مدد کی درخواست کی۔ گاڑی کا معائنہ کیا گیا تو ایک پالتو اژدھے کو رینگتے ہوئے گاڑی کے ڈیش بورڈ کے حصے میں پھنسا ہوا پایا گیا۔ تاہم فائر فائٹرز نے اژدھے کو نکال کر اسے جنگلی ماحول میں چھوڑ دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بنگلادیش کیخلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کو عبرتناک شکست

ورلڈ کپ ،ٹیموں کی واپسی میں تاخیر، آئی سی سی کی وضاحت

نیوزی لینڈ کی نگاہیں 2028کے ورلڈ کپ پر مرکوز

قومی ٹیم میں ڈیبیو کرنے والے معاذ صداقت آبدیدہ

پی ایس ایل ٹرافی کی رونمائی

محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak