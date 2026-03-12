صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اس خاتون کی اصل عمر آپ کو حیران کر دے گی

  • عجائب دنیا
اس خاتون کی اصل عمر آپ کو حیران کر دے گی

تائیوان(نیٹ نیوز)کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں؟ پہلے یہ جان لیں سو میں سے بمشکل ایک یا دو افراد ہی درست جواب دے پاتے ہیں۔

یہ ہیں تائیوان سے تعلق رکھنے والی گلوکارہ و اداکارہ اینی یی، جن کی اصل عمر لوگوں کو دنگ کر دیتی ہے۔ ویسے تو یہ کافی کم عمر نظر آتی ہیں مگر ان کی اصل عمر بیشتر افراد کی توقعات سے کہیں زیادہ ہے ۔آپ نے جو بھی اندازہ لگایا ہو ان کی اصل عمر 58 سال ہے، مگر دیکھنے سے ایسا بالکل محسوس نہیں ہوتاانہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ خواتین موازنہ کرنا چھوڑیں اور 58 سال کا ہونا شرمندگی کا باعث نہیں۔انہوں نے کہا کہ مختلف تقریبات میں شرکت کے دوران وہ اکثر دیکھتی ہیں کہ خواتین آپس میں موازنہ کر رہی ہوتی ہیں جیسے عمر اور شخصیت کا انداز ہی اہمیت رکھتا ہے ، مگر مردوں میں ایسا نظر نہیں آتا۔ان کا کہنا تھا کہ موازنہ خواتین کی جیت کا باعث نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوہنگ،شیخوپورہ ،گوجرانوالہ میں مبینہ مقابلے ،5ملزم ہلاک

چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کالاکھوں کانقصان

میاں بیوی کی پراسرار ہلاکت ،2بچے بے ہوش،ہسپتال منتقل

قصور:منگل منڈی کے قریب فائرنگ سے نوجوان قتل

پولیس چھاپے کے دوران خاتون جاں بحق، ورثا کا احتجاج

فیصل آباد :90لاکھ مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد،2ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak