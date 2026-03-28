خلا سے سمندری تہہ کی پہلی جھلک، ناسا کا نیا نقشہ جاری

  • عجائب دنیا
خلا سے سمندری تہہ کی پہلی جھلک، ناسا کا نیا نقشہ جاری

نیو یارک(نیٹ نیوز)ناسا نے سمندری تہہ کا نیا نقشہ جاری کیا ہے ، جو خلا سے حاصل کیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے ۔یہ نقشہ جدید سیٹلائٹ ‘سرفیس واٹر اینڈ اوشین ٹوپوگرافی سیٹلائٹ’ کی مدد سے تیار کیا گیا، جو ناسا اور فرانس کے خلائی ادارے کا مشترکہ منصوبہ ہے۔

اس کے ذریعے نہ صرف سمندروں بلکہ جھیلوں اور دریاؤں کی سطح کی بلندی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ، جس سے پانی کے نظام کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد مل رہی ہے ۔ناسا کے مطابق اس مشن کا مقصد رواں دہائی کے اختتام تک دنیا بھر کی سمندری تہہ کا تفصیلی نقشہ تیار کرنا ہے ، اس پیش رفت سے صرف سائنسی تحقیق ہی نہیں بلکہ عملی شعبوں میں بھی فائدہ ہوگا۔ سمندری راستوں کی بہتری، نیوی گیشن، زیرِ سمندر کمیونیکیشن کیبلز کی تنصیب، معدنی وسائل کی تلاش اور ممکنہ خطرات کی پیشگی نشاندہی جیسے شعبوں میں یہ معلومات اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ 

 

کھیلوں کی دنیا

پاکستان سپر لیگ کنگز کی چڑھائی سے گلیڈی ایٹرز سرنگوں

نیشنل ویمنز ٹی ٹونٹی ،سٹارز نے چیلنجرز کو 39 رنز سے ہرادیا

انگلینڈ کی کم عمر سائیکلسٹ کیریس کی پہلی ورلڈ ٹور فتح

قومی ہاکی ٹیم مینجمنٹ میں مزید 2 افراد کی شمولیت کا امکان

پی ایس ایل ، فخر کا سب سے زیادہ مین آف میچ ایوارڈز جیتنے کا اعزاز

زلمی کا سکواڈ متوازن، تجربہ کار ٹاپ آرڈر ہے : ایرون ہارڈی

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
