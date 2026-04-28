یونی سائیکل چلانے والی معمر ترین خاتون کا گنیز ریکارڈ

  • عجائب دنیا
کیلیفورنیا(نیٹ نیوز)امریکا میں ‘یونی سائیکل گرینی’ کے نام سے مشہور خاتون نے معمر ترین یونی سائیکل سوار کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی لِنڈا جیریٹ نے یہ ریکارڈ 69 سال اور 189 دن کی عمر میں حاصل کیا۔لِنڈا (جو 10 سال کی عمر سے یونی سائیکل چلا رہی ہیں) نے پہلی بار یہ ریکارڈ جنوری 2023 میں 66 سال اور 234 دن کی عمر میں حاصل کیا تھا اور اب انہوں نے دسمبر 2025 میں ‘دی نٹ کریکر’ کی ایک پیشکش میں حصہ لے کر اپنے ہی ریکارڈ کو مزید بہتر بنا لیا ہے ۔لِنڈا جیریٹ نے طالب علمی کے دوران فلوریڈا سٹیٹ یونیورسٹی کے فلائنگ سرکس میں پرفارم کیا، جس کے بعد انہوں نے سرکس میں باقاعدہ کیریئر بنایا اور پھر ہالی ووڈ میں اسٹنٹ پرفارمر کے طور پر بھی کام کیا۔وہ آج بھی مختلف جگہوں پر اپنی یونی سائیکل سواری کا فن دِکھاتی ہیں۔

