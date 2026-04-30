پانچ غباروں کو طویل مدت تک ہوا میں اچھالنے کا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
آئیڈاہو (نیٹ نیوز)تواتر کے ساتھ گنیز ورلڈ ریکارڈز بنانے والے امریکی شہری ڈیوڈ رش نے ایک نئے ساتھی کے ساتھ مل کر پانچ غباروں کو ہوا میں رکھنے کے طویل ترین وقت کا ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔

ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش نے ایلکس گوش کے ساتھ یہ چیلنج لیا۔ ایلکس نے اس سے قبل کبھی کوئی ریکارڈ بنانے کی کوشش نہیں کی۔دونوں نے یہ چیلنج بوئس میں وائے ایم سی اے کے ریکٹ بال کورٹ میں مکمل کیا۔ڈیوڈ رش کے مطابق ہدف 10 منٹ تھا اور ان کی کوشش تقریباً 9 منٹ 58 سیکنڈ پر ختم ہونے والی تھی۔انہوں نے بتایا کہ ایک غبارہ تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا۔ ان کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو انہوں نے دوڑ کر چھلانگ لگائی اور ایک کک مار کر اسے دوبارہ ہوا میں اچھال دیا، ریکارڈ کل 16 منٹ اور 25 سیکنڈ تک جاری رہا، جو ٹائٹل جیتنے کے لیے کافی تھا۔

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

چھوٹی سکرین سے ملی شہرت فراموش نہیں کر سکتی:ریشم

آجکل اداکاروں کے پروٹوکولز ہم افورڈ نہیں کرسکتے :سید نور

صبا فیصل کا بڑھتی عمر کی خواتین کیلئے وزن کم کرنے کا نسخہ

نادیہ حسین نے عاشر کو پاکستان کا شاہ رخ قرار دیدیا

کبری خان کو کئی الفاظ بولنے میں مشکل، پرانی ویڈیو وائرل

ہم بھی انسان ، مداح پرائیویسی کا احترام کریں:جگن کاظم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن
