صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کے واحد جنگلی البینو پانڈا کی ویڈیو سامنے آ گئی

  • عجائب دنیا
دنیا کے واحد جنگلی البینو پانڈا کی ویڈیو سامنے آ گئی

بیجنگ(نیٹ نیوز)دنیا کے واحد جنگلی البینو پانڈا کی چین کے جنگل میں گھومتے ہوئے ویڈیو سامنے آ گئی۔حال ہی میں منظرِ عام پر آنے والی ویڈیو میں البینو پانڈا کو چین کے شہر سیچوان میں واقع وولونگ نیچر ریزرو میں گھومتے پھرتے دیکھا جا سکتا ہے ۔

البینو پانڈا کی صحت کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پانڈا بالکل ٹھیک اور صحت مند ہے ۔ واضح رہے کہ اس نایاب پانڈے کی موجودگی کا انکشاف 2019ء میں اس وقت ہوا تھا جب ایک محقق نے وولونگ نیچر ریزرو میں انفراریڈ کیمرے لگائے اور سطح سمندر سے تقریباً 6 ہزار 500 میٹر کی بلندی سے اس کی ویڈیو بنانے میں کامیاب رہا۔پیکنگ یونیورسٹی کے سکول آف لائف سائنسز کے محقق لی شینگ نے 2023ء میں البینو پانڈا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کے جنگل کے دیگر جانوروں کے ساتھ مثبت تعلقات ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیصلہ کن ون ڈے آج، ہیڈ کوچ شاداب کی کارکردگی سے مایوس

پی سی بی کا چاچا کرکٹ کو خراجِ تحسین شاہین نے یادگاری شرٹ دی

پاکستانی کھلاڑیوں کی نئی آئی سی سی رینکنگ میں بہتری

پاک،بھارت ہاکی ٹیمیں رواں ماہ دو مرتبہ مدمقابل

انڈر 18ایشیا ہاکی کپ ،پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا

طالبان سے فرار ہونیوالی افغان خواتین فٹبالرز کی عالمی میدان میں واپسی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak