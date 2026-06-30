پہلی بار انسانی خلیے کی تفصیلی تھری ڈی ویڈیو جاری
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے حال ہی میں انسای خلیے کی تفصیلی ویڈیو جاری کی ہے ۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سائنس دانوں نے انسانی خلیے (eukaryotic cell) کی اب تک کی سب سے تفصیلی تھری-ڈی ویڈیو بنائی ہے ۔انسانی خلیے کے اس ماڈل کو اپنی تفصیلی اور تھری ڈی امیجنگ کے باعث گراؤنڈ بریکنگ ماڈل کہا جارہا ہے جسے ‘سیلولر لینڈ سکیپ کراس سیکشن تھرو اے یوکریوٹک سیل’ کا بھی نام دیا گیا ہے ۔ اس سیل کی تھڑی-ویڈیو میں کافی جدید طریقے استعمال کیے گئے ہیں جس میں ایکس رے ٹوموگرافی، نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس (این ایم آر) اور کرایو الیکٹران مائیکروسکوپی سے ڈیٹا کو یکجا کر کے مالیکیولر ڈھانچے کو انتہائی تفصیل سے نقشہ دیا گیا ہے ۔