صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ،عدالت کے نیچے دفن 800برس قدیم قلعہ دریافت

  • عجائب دنیا
برطانیہ،عدالت کے نیچے دفن 800برس قدیم قلعہ دریافت

لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ کے شہر چیسٹر میں ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے چیسٹر کراؤن کورٹ کے نیچے تقریباً 800 برس قدیم قرونِ وسطیٰ کے ایک قلعے کا حصہ دریافت کر لیا۔

جس کی نشاندہی حیران کن طور پر صرف ایک اسمارٹ فون کی روشنی کی مدد سے ہوئی۔ماہرِ آثارِ قدیمہ سٹیورٹ اینزورتھ نے عدالت کے نیچے ایک تاریک راہداری میں اپنے موبائل فون کی روشنی ڈالی تو انہیں دیوار کی چنائی میں اچانک واضح فرق نظر آیا۔ان کے مطابق دیوار دائیں زاویے پر مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی، جبکہ تنگ جگہ کے باعث آگے جانا ممکن نہیں تھا۔بعد ازاں ماہرین نے پتھروں اور تعمیراتی انداز کا موازنہ نورمن دور کے قلعے کے باقی ماندہ حصوں سے کیا، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ زیرِ زمین دیوار کا یہ حصہ 18 ویں صدی کا نہیں بلکہ قرونِ وسطیٰ کے دور سے تعلق رکھتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پاکستان کی حوثیوں کو سخت وارننگ : ہمارے پرچم بردار جہازوں پر کوئی جارحانہ کارروائی ہوئی تو طاقت کا استعمال کرسکتے ہیں : دفتر خارجہ، ایک حملے کےجواب میں ایک ایرانی پل یا پاور پلانٹ تباہ : ٹرمپ

آئی ایم ایف اصلاحات کا موثر نفاذ، ادارہ جاتی استحکام، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری : عالمی ادارہ

ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں رہیں، دریائوں،نہروں، نالوں کی مانیٹرنگ کریں : مریم نواز

یہ لوگ آئینی ترمیم، رائیونڈ کے شہری کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنانا چاہتے ہیں : بلاول بھٹو

پٹرول 6.39، ڈیزل 7.83 روپے لٹر مہنگا، پمپ مالکان کی ہڑتال موخر

مضبوط دفاع کیلئے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر ینگے : شہباز شریف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak