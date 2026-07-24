صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسان کو چند منٹ میں ٹھنڈا کرنیوالاہیومن فریج تیار

  • عجائب دنیا
انسان کو چند منٹ میں ٹھنڈا کرنیوالاہیومن فریج تیار

ٹوکیو(نیٹ نیوز)موسمیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ اور دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی شدید گرمی کے پیشِ نظر جاپان نے انسانوں کو فوری ٹھنڈک پہنچانے کیلئے منفرد ہیومن فریج تیار کر لیا۔

یہ جدید کولنگ سسٹم جاپانی کمپنی اور صنعتی آلات بنانیوالی کارپوریشن نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے ، جو طاقتور ٹھنڈی ہوا کے ذریعے چند ہی منٹ میں جسم کا درجۂ حرارت کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔یہ کولنگ یونٹ تقریباً 7 فٹ اونچا اور 3.9 فٹ چوڑا ہے ، جبکہ اس کا ڈیزائن وینڈنگ مشین یا ریفریجریٹر سے مشابہت رکھتا ہے ۔کمپنی کے مطابق اس کولنگ یونٹ میں تقریباً 10 منٹ گزارنے سے ہیٹ ایگزاسشن کی علامات میں نمایاں کمی آ سکتی ہے ۔یونٹ کے اندر کا درجۂ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے ، جبکہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹھنڈی ہوا براہِ راست سر، گردن، کندھوں اور کمر پر ڈالی جاتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکو اور چور کھل کر کھیلتے رہے ،لاکھوں کی 12وارداتیں

لاہور سے شیر کابچہ اور 7حنوط شدہ جانور برآمد، 10ملزم گرفتار

ٹریفک حادثات میں 2افراد جاں بحق ،ایک شدید زخمی

شادی شدہ دوشیزہ کااغوا

بجلی چورصارف کیخلاف مقدمہ درج

تین موبائل فون چرا کر لے گئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak