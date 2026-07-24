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گلاسگو کی فضاؤں میں دیو ہیکل ڈریگن کی پرواز، ویڈیو وائرل

  • عجائب دنیا
گلاسگو کی فضاؤں میں دیو ہیکل ڈریگن کی پرواز، ویڈیو وائرل

گلاسگو (نیٹ نیوز)اگر آپ نے اب تک صرف فلموں اور ٹی وی سیریز میں آسمان پر اڑتے ہوئے ڈریگن دیکھے ہیں تو سکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں حقیقت سے قریب ایک ایسا ہی حیرت انگیز منظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آگیا۔

 شہر کی فضاؤں میں ‘‘ہاؤس آف دی ڈریگن’’ کا مشہور ڈریگن سائریکس پرواز کرتا دکھائی دیا ۔2026 کامن ویلتھ گیمز کی افتتاحی تقریب سے قبل گلاسگو کے دریائے کلائیڈ، ایس ای سی آرماڈیلو اور او وی او ہائیڈرو کے اوپر آٹھ میٹر طویل دیو ہیکل ڈریگن نے فضائی چکر لگائے ۔ اس منفرد شاہکار کی تیاری میں 14 ماہرین نے مسلسل تین ماہ تک کام کیا اور تقریباً 3 ہزار گھنٹے صرف کیے ۔ صرف 13 کلوگرام وزنی اس ڈریگن کو کاربن فائبر، ایلومینیم اور خصوصی فوم سے بنایا گیا، جبکہ اس کے پروں، سر اور دم سمیت 23 متحرک حصے اسے زندہ مخلوق جیسی حرکات کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ 

 

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