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اولاد کی آمد سے ماں کی صحت زیادہ متاثر ہوتی ہے :تحقیق

  • عجائب دنیا
اولاد کی آمد سے ماں کی صحت زیادہ متاثر ہوتی ہے :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں دریافت ہوا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کی صحت اولاد کی آمد سے زیادہ متاثر ہوتی ہے ۔

جرنل آف فیملی سٹڈیز میں شائع تحقیق میں اولاد کی آمد کے بعد ماں اور باپ پر مرتب اثرات کی جانچ پڑتال کی گئی۔ تحقیق میں دریافت ہوا کہ باپ بننے سے قبل یا بعد میں مردوں کی صحت میں کوئی خاص تبدیلیاں نہیں آتیں۔اس کے مقابلے میں خواتین میں یہ معاملہ مختلف ہوتا ہے ۔ مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کا ایک بچہ ہے یا ان کے بچے لڑکپن کی عمر میں پہنچ گئے ہیں تو ڈپریشن کی زیادہ علامات کا سامنا ہوتا ہے ۔اس کے مقابلے میں 2 یا اس سے زائد چھوٹے بچوں کی ماؤں کی صحت بہتر ہوتی ہے ۔صحت سے جڑے رویوں کے حوالے سے تحقیق میں دریافت ہوا کہ سب سے نمایاں فرق جسمانی سرگرمیوں پر پڑتا ہے اور مردوں کے مقابلے میں خواتین ورزش سے زیادہ دور ہوتی ہیں۔ 

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