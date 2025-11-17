صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قالین صنعت کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ، اعجاز الرحمان

  • کاروبار کی دنیا
قالین صنعت کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ، اعجاز الرحمان

حکومتی سرپرستی صنعت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرسکتی ،اجلاس سے خطاب

لاہور (آن لائن)چیئر مین کارپٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اعجاز الرحمان نے ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کو درپیش مشکلات اور برآمدات میں تنزلی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی سرپرستی ، پالیسی اقدامات اور مستقبل کے حوالے سے ٹھوس لائحہ عمل اس صنعت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنے اور برآمدات کو عروج پر لے جانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مینو فیکچررزوبرآمد کنندگان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔

چیئر پرسن سی ٹی آئی اعجاز الرحمان نے کہا کہ جب تک مسائل کی تشخیص نہیں ہو گی ان کا حل بھی ممکن نہیں ،ماضی میں برآمدات کے بڑے حجم کی وجہ سے دنیا میں پہچان رکھنے والی اس صنعت کو درپیش زوال پر سنجیدگی سے غور کرنے اور اس کے مستقبل کے لائحہ عمل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے نشاندہی کی کہ دیگر ممالک میں یہ صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں اس صنعت کو کئی طرح کے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سب سے نمایاں حکومت کی سرپرستی کا میسر نہ آنا اور اندرونی مسائل ہیں جن میں دیہی علاقوں میں تربیت یافتہ افرادی قوت کی کمی سر فہرست ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کیریئر کے آغاز میں مایوسی کے باوجود ہمت نہ ہاری:صنم ماروی

سائنسی تحقیق میں ایما سٹون دنیا کی خوبصورت ترین خاتون

میں ویسا باپ نہیں بنوں گا جیسے میرے والد تھے :عثمان مختار

کیریئر کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی گئیں:فرحان سعید

پاکستانی ریپر طلحہ انجم نے نیپال میں بھارتی پرچم لہرادیا

مجھے غیر مرئی مخلوقات دکھائی دیتی تھیں:نازش جہانگیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak