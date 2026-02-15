جولائی تاجنوری مہنگائی 5.2فیصد پرآگئی، ویلتھ پاکستان
قیمتوں میں استحکام کی عکاسی، پچھلے 2سال میں 6.5فیصد پر تھی، رپورٹ
اسلام آباد (آئی این پی)موجودہ مالی سال کے پہلے سات مہینوں میں پاکستان میں مہنگائی کا دباؤ کم ہوا، اور اوسط صارف قیمتیں 5.2 فیصد پر پہنچ گئیں۔ یہ معاشی استحکام اور مربوط مالی، مالیاتی اور انتظامی اقدامات کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے ۔ مہنگائی جولائی تا جنوری 24-25 میں 6.5 فیصد تھی، جو 25-26 میں 5.2 فیصد ہو گئی۔ یہ قیمتوں میں واضح بہتری کی نشاندہی کرتی ہے ۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی میں کمی قیمتوں کے نظم و ضبط اور کمزور طبقوں کے تحفظ کی کوششوں کا نتیجہ ہے ۔ مالیاتی ڈسپلن مضبوط کرنا، محتاط مالی پالیسی، اور انتظامی نگرانی بہتر بنانا قیمتوں کے دبا ؤ کو کنٹرول کرنے میں مددگار رہا۔اگرچہ مجموعی رجحان نیچے کی طرف رہا، ماہانہ اعداد و شمار میں کچھ اتار چڑھا دیکھا۔ جنوری 2026 میں مہنگائی 5.8 فیصد تک بڑھ گئی، جو مالی سال کے اوائل میں ریکارڈ کی گئی اوسط سے زیادہ تھی۔ یہ اضافہ موسمی عوامل اور مارکیٹ کے بدلتے حالات کی وجہ سے ہوا اور پالیسی کے مسلسل تعاون کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے ۔ماہانہ اضافے کے باوجود، اوسط مہنگائی میں کمی ظاہر کرتی ہے کہ قیمتوں کے خطرات قابلِ انتظام ہیں۔