سولر پاکستان نمائش کا آغاز، 400سے زائد کمپنیو ں کی شرکت

  • کاروبار کی دنیا
صاف وپائیدار توانائی ہی مستقبل کا راستہ ہے ،فیصل ایوب کھوکھر ،منشاہ اللہ

لاہور(بزنس ڈیسک) سولر پاکستان 2026 کا لاہور ایکسپوسینٹر میں شاندار انداز میں افتتاح ہو گیا۔فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے زیر اہتمام تین روزہ نمائش میں 10 مختلف ممالک کی 400 سے زائد کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں ۔افتتاحی تقریب کے مہمانِ خصوصی فیصل ایوب کھوکھر (انرجی منسٹر گورنمنٹ آف پنجاب ) اور محمد منشاہ اللہ بٹ (صوبائی وزیر، لیبر اور ہیومن ریسورس گورنمنٹ آف پنجاب)تھے ۔اپنے بیان میں دونوں رہنماؤں نے اس نمائش کے اقدام کو سراہا اور متبادل توانائی کی طرف منتقلی کی اہمیت پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات اور ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ،صاف اور پائیدار توانائی ہی مستقبل کا راستہ ہے ۔فیکٹ ایگزیبیشنز کے سی ای او سلیم خان تنولی نے کہا کہ نمائش کا مقصد ملک میں شمسی صلاحیت اور اس کی ضرورت کو اجاگر کر نا ہے ۔

 

سپر لیگ گلیڈی ایٹرز کی کامیاب چڑھائی قلندرز کو شکست

بھارت واڈا قوانین کی خلاف ورزی میں سرِ فہرست قرار

سٹٹگارٹ ٹینس، ایلینا اور کوکو کوارٹر فائنل میں داخل

جاپان کے گولڈ میڈلسٹ فگر سکیٹنگ جوڑی کا ریٹائرمنٹ کا اعلان

پاکستان ویمنز سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کادوسرا روز

ورلڈ ایتھلیٹکس،ترکیہ کی شہریت کی 11 درخواستیں مسترد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران عرب معاہدہ کب ہو گا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بے برکتی اور جہانگیر مخلص کا مکالمہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مثالی گاؤں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا چاہتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ہماری فاقہ مستی کب رنگ لائے گی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حال اور مستقبل کی جنگ!
مفتی منیب الرحمٰن
