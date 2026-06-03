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آدم جی لائف ڈیجیٹل موبائل ایپ متعارف کرا دی گئی

  • کاروبار کی دنیا
آدم جی لائف ڈیجیٹل موبائل ایپ متعارف کرا دی گئی

کراچی(بزنس ڈیسک)آدم جی لائف اشورنس کمپنی لمیٹڈ نے باضابطہ طور پر ‘‘آدم جی لائف ڈیجیٹل’’کے نام سے ایک جدید موبائل ایپلی کیشن متعارف کرا دی ہے جس کا مقصد پاکستان میں انشورنس خدمات تک رسائی، پالیسی مینجمنٹ اور صارفین کے تجربے کو مزید آسان اور مؤثر بنانا ہے۔

ایپل ایپ اسٹور اور گوگل پلے اسٹور پر دستیاب یہ ایپ صارفین کو ایک جامع سیلف سروس انشورنس پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے ، جس کے ذریعے وہ اپنی انشورنس پالیسیوں کا انتظام، آن لائن ادائیگیاں، کلیمز جمع کرانا، اہم دستاویزات تک رسائی حاصل کرنا اور مالی تحفظ سے متعلق مختلف سہولیات اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس اقدام سے روایتی برانچ وزٹس اور دستی کارروائیوں پر انحصار میں نمایاں کمی آئے گی۔آدم جی لائف کے ڈائریکٹر انفارمیشن سلوشنز اینڈ ٹیکنالوجیز اطہر چوہدری نے کہا کہ آدم جی لائف میں ہم سمجھتے ہیں کہ جدت اسی وقت بامعنی ہوتی ہے جب وہ مکمل طور پر محفوظ ہو۔ آدم جی لائف ڈیجیٹل کا اجراء ہماری ڈیجیٹل تبدیلی کی حکمت عملی میں ایک اہم سنگِ میل ہے جس کے ذریعے صارفین کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ سے اپنی انشورنس پالیسیوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔

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