صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے پی ٹی:عالمی درجہ بندی میں نمایاں بہتری، 99سے 69ویں نمبرپر

  • کاروبار کی دنیا
کے پی ٹی:عالمی درجہ بندی میں نمایاں بہتری، 99سے 69ویں نمبرپر

کراچی(کامرس رپورٹر)کراچی پورٹ ٹرسٹ (کے پی ٹی)نے کنٹینر پورٹ پرفارمنس انڈیکس 2025 میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے عالمی درجہ بندی میں 99ویں سے 69ویں نمبر پر جگہ بنا لی۔۔۔

 کے پی ٹی کا سی پی پی آئی اسکور30.0 سے بڑھ کر 45.7 ہو گیا، واضح رہے کہ یہ غیر معمولی پیشرفت آپریشنل عمدگی کیلئے کے پی ٹی کے عزم اور ٹیم کے پی ٹی کی محنت کا مظہر ہے ، جو بندرگاہی کارکردگی اور عالمی مسابقت کو مزید مستحکم بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے ،پورٹ انتظامیہ کا عزم ہے 2027 تک عالمی ٹاپ 50 بندرگاہوں کی جانب سفر جاری رکھیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مبینہ پولیس مقابلے ، 5 ریکارڈ یافتہ ملزم ہلاک، 8 گرفتار

شاہدرہ سمیت مختلف علاقوں میں 7 شہریوں کو لوٹ لیا گیا

بنوں : جائیداد تنازع پر فائرنگ باپ 3 بیٹوں سمیت قتل

شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، 9 سالہ بچہ زخمی

مریدکے ، چونیاں:حادثات میں 3 افراد جاں بحق ، 6 زخمی

مخالفین کا گھر میں گھس کر خاتون کو قابو کرکے تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak