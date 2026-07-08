صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ایف سی اور یارا کا اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان

  • کاروبار کی دنیا
ایف ایف سی اور یارا کا اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان

جدید ٹیکنالوجیز متعارف کروانے کیلئے کاوشیں جاری رکھیں گے ،علی جنجوعہ

کراچی(بزنس ڈیسک)فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ (ایف ایف سی)نے یارا انٹرنیشنل اے ایس اے کے ساتھ اشتراک کے ذریعے زرعی جدت کے سفر میں ایک اور اہم سنگِ میل عبور کیا ۔ ایف ایف سی اور یارا انٹرنیشنل کے درمیان اسٹریٹجک اشتراک کے تحت، سونا اور یارا برانڈز نے پاکستان میں جدید بائیولوجیکل اور اسپیشلٹی پلانٹ نیوٹریشن مصنوعات کا ایک پریمیم پورٹ فولیو متعارف کرانے کیلئے مشترکہ برانڈ شراکت داری قائم کی ہے ۔ پورٹ فولیو میں پانچ فولیئر بائیولوجیکل فولئیر مصنوعات یارا ایمپلِکس اوپٹی ٹریک، یاراویٹا کراپ بوسٹ، یاراویٹا بورٹریک، یاراویٹافروٹرل اور یاراویٹا سولیٹرل کے ساتھ انتہائی حل پذیر کیلشیم کھاد یارا لیوا ٹراپی کوٹ بھی شامل ہے ۔چیف کمرشل آفیسر ایف ایف سی علی جنجوعہ نے منیجنگ ڈائریکٹر و چیف ایگزیکٹو آفیسر جہانگیر پراچہ اور یارا کے چیف ایگزیکٹو آفیسرسوین تورے ہولسیتر کی قیادت کو سراہا ۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایف ایف سی مستقبل میں بھی جدید زرعی ٹیکنالوجیز اور مؤثر کھادیں متعارف کروانے کیلئے کاوشیں جاری رکھے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ترکیہ پر پابندی ختم کرنے کا اعلان ،ایف 35طیاروں کی فروخت پر غور کریں گے:ٹرمپ

صدر زرداری کی کرغز ہم منصب سے ملاقات ،مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں اتفاق

آبنائے ہرمز میں 2تجارتی ٹینکروں پر حملے ،کشیدگی میں اضافہ

فرانسیسی صدر کے دورہ دمشق کے دوران 2دھماکے ،18 افراد زخمی

غزہ:اسرائیلی حملے ،بچے سمیت 7افرادشہید ،متعددزخمی

ترکیہ کو ایف 35 طیارے ملنے پر طاقت کا توازن بگڑے گا:اسرائیلی وزیراعظم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak