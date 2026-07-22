مرکنٹائل ایکسچینج میں 33ارب روپے کے سودے
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں دھاتوں، توانائی، کرنسی، انڈائسز اور زرعی اجناس میں مجموعی طور پر 95,168 لاٹس کی ٹریڈنگ ہوئی
جبکہ کل کاروباری حجم 33.886 ارب روپے رہا۔سب سے زیادہ کاروبار گولڈ (16.040 ارب روپے )میں ہوا، جس کے بعد این ایس ڈی کیو100 (5.501 ارب روپے )،کاٹس(5.165 ارب روپے )، ایس اینڈ پی500 (1.461 ارب )اور کروڈ آئل (1.448 ارب روپے ) میں ریکارڈ کیا گیا۔
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