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کھجور کی اقسام اور پیداوار بہتر بنانے کا فیصلہ

  • کاروبار کی دنیا
کھجور کی اقسام اور پیداوار بہتر بنانے کا فیصلہ

سرگودھا (این این آئی)محکمہ زراعت پنجاب نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے کھجور کی اقسام اور پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

 اپنے بیان میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان اس وقت سالانہ 6 لاکھ 50 ہزار ٹن کھجور پیدا کر رہا ہے، شعبے میں برآمدات کا حجم بڑھ کر 300 ملین ڈالر تک پہنچ گیا ۔انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کئی تحقیقی مراکز نے کھجور کی ایسی نئی اقسام بھی تیار کی ہیں جنہیں فیصل آبادمیں کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے ۔

 

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