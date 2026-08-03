صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اتفاقِ رائے وقت کی اہم ضرورت بن چکا، اشرف بھٹی

  • کاروبار کی دنیا
قومی اتفاقِ رائے وقت کی اہم ضرورت بن چکا، اشرف بھٹی

اختلافات بالائے طاق رکھ کر تمام جماعتیں مشترکہ لائحہ عمل طے کریں

لاہور(آئی این پی)آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ ملک میں دہشتگردی کی حالیہ لہر اور مجموعی قومی صورتحال کے تناظر میں قومی اتفاقِ رائے وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے ۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو ذاتی اور سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے کرنا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ قومی معاملات، بالخصوص امن و امان اور سکیورٹی کی صورتحال پر وسیع اتفاقِ رائے ناگزیر ہے تاکہ دہشتگردی کے خلاف موثراور یکساں حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔

اشرف بھٹی نے کہا کہ موجودہ حالات قومی اتحاد، سیاسی استحکام اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے متقاضی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تمام قومی قوتیں ایک صفحے پر ہوں گی تو نہ صرف دہشتگردی جیسے خطرات کا موثر مقابلہ کیا جا سکے گا بلکہ قوم کا اتحاد بھی مزید مضبوط ہوگا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قومی مفاد کو ہر صورت مقدم رکھا جانا چاہیے تاکہ ملک امن، استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور:ون ویلنگ کرتے 24 سالہ نوجوان کا سر تن سے جدا

متعدد وارداتیں:شہری لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

نارنگ منڈی، گھریلو جھگڑے پر شادی شدہ خاتون کی خودکشی

حویلی لکھا:معمولی رنجش پر چھریاں مارکر 2 دوست قتل

5 کروڑکا مبینہ بینک فراڈ ، کیشئر سمیت 2 ملزم گرفتار

نکاح پر نکاح کرنے والی خاتون سمیت 3 افراد کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak