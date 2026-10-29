صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37.203 ارب کے سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 37.203 ارب کے سودے

سب سے زیادہ کاروبار سونے میں ہوا،مالیت23ارب روپے رہی ،رپورٹ

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں دھاتوں، توانائی، کرنسی معاہدوں، اشاریوں اور زرعی اجناس کی مجموعی کاروباری مالیت 37.203 ارب روپے رہی جبکہ مجموعی طور پر 132,447 لاٹس کا کاروبار ہوا۔سب سے زیادہ کاروبار سونے (23.974 ارب روپے) میں ہواجس کے بعد کرنسی معاہدوں (3.215 ارب روپے)، خام تیل (2.364 ارب روپے )، چاندی (2.127 ارب روپے)، تانبہ (1.847 ارب روپے)، نیسڈیک 100 (1.624 ارب روپے)، ایس اینڈ پی 500 (572.219 ملین روپے)، قدرتی گیس (523.690 ملین روپے)، برینٹ خام تیل (272.920 ملین روپے)، پلاٹینم (267.729 ملین روپے )، جاپان ایکوٹی 225 (52.651 ملین روپے)، ڈاؤ جونز (29.104 ملین روپے) اور ایلومینم (28.092 ملین روپے) میں کاروبار ریکارڈ کیا گیا۔زرعی اجناس میں مجموعی طور پر 75 لاٹس کا کاروبار ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مولانا فضل الرحمٰن کو سخت حکومتی جواب : انکا احترام ختم، اب نوکری، پیسے، ٹکٹ نہیں ملیں گے : محسن نقوی سیاست اور مذہب انکی کمائی کا ذریعہ، پی ڈی ایم حکومت میں وارداتوں پر منہ نہ کھلوائیں : خواجہ آصف

امریکی ایٹمی تنصیب میں آتشزدگی، 6 فوجی اڈوں پر سائبر حملہ، خفیہ معلومات کے افشا پر اہم جنرل برطرف

پاک چین دوستی ہسپتال کا افتتاح، ہر مریض کا علاج مفت، تمام اخراجات حکومت برداشت کریگی : وزیراعظم

مریم نواز کا سٹروک ڈے پر 5 ارب روپے کے اضافی فنڈز دینے کا اعلان

معیشت مستحکم مگر 3 بڑے خطرات برقرار، حکومت بھی سہ جہتی بنیاد پر نمٹنے کو تیار : ماہانہ اکنامک آئوٹ لک جاری

مولانا پر خواجہ آصف کے الزامات کی تائید نہیں کر سکتا : رانا ثنااللہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak