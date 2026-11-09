صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی وگیس پرسبسڈی کیلئے نئی اکنامک سوشل رجسٹری تیار

  • کاروبار کی دنیا
بجلی وگیس پرسبسڈی کیلئے نئی اکنامک سوشل رجسٹری تیار

پاور ڈویژن، وزارت پٹرولیم نے صارفین کی سہولت کیلئے نیا طریقہ کار تیار کرلیا

اسلام آباد (بزنس ڈیسک)حکومت نے بجلی اور گیس صارفین کو سبسڈی دینے کا نیا طریقہ کار تیار کرلیا گیا، اس سلسلے میں آئی ایم ایف  بجلی صارفین کیلئے یکم جنوری جبکہ گیس صارفین کیلئے فروری 2027سے نیا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے ۔ذرائع نے کہا کہ پاور ڈویژن اور وزارت پٹرولیم نے بجلی وگیس صارفین کو سبسڈی دینے کیلئے نئی اکنامک سوشل رجسٹری تیار کر لی۔ سبسڈی کے نئے نظام پر عملدرآمد کا فیصلہ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کرے گی اور نئے سبسڈی نظام پر عملدرآمد سے پہلے ٹیسٹ رن کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے بجلی صارفین کیلئے یکم جنوری جبکہ گیس صارفین کیلئے فروری 2027سے نیا نظام نافذ کرنے کی شرط رکھی ہے، تاہم حکومت موجودہ سبسڈی کا طریقہ کار 30 جون 2027تک برقرار رکھنا چاہتی ہے ۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم  کی ہدایت پر ریلیف مزید 6 ماہ جاری رکھنے کا معاملہ آئی ایم ایف کے سامنے اٹھایا جائیگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عائزہ خان کا بولڈ فوٹو شوٹ ،کئی مداحوں کی واہ ،کئی نے تنقیدکرڈالی

امیتابھ کے گھر کو بم سے اڑانے کی دھمکی ،سکیورٹی سخت

ماہرہ خان نے بوٹوکس کروالئے سوشل میڈیا صارفین کا سوال

ریما خان کی واپسی ،بڑے پردے پر جلوہ گر ہونے کو تیار

گوہر رشیدنے خواتین کی تضحیک اور ہراسانی کیخلاف آواز بلندکردی

ناک کی سرجری ،جھانوی کے شوبز میں آنے کیوجہ بن گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak