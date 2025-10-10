صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع کو خوبصورتی کے لحاظ سے ماڈل بنانا ترجیح ، صفی اللہ گوندل

  • فیصل آباد
ضلع کو خوبصورتی کے لحاظ سے ماڈل بنانا ترجیح ، صفی اللہ گوندل

پلانٹیشن میں اضافہ کیا جائے اور گرین بیلٹس پر حفاظتی زنجیریں نصب کی جائیں

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل نے لاہور روڈ بائی پاس چوک کا دورہ کیا اور چوک کی بہتری و بحالی کے جاری کاموں کے ساتھ ساتھ دیدہ زیب ماڈلز کی تنصیب کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایکسین ہائی ویز اور سی او ضلع کونسل کو ہدایت کی کہ بائی پاس چوک کے چاروں اطراف کو مزید خوبصورت بنایا جائے ، پلانٹیشن میں اضافہ کیا جائے اور گرین بیلٹس پر حفاظتی زنجیریں نصب کی جائیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع کو خوبصورتی کے لحاظ سے ماڈل بنانا ان کی اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لیے تمام متعلقہ محکمے اپنے حصے کا جاندار اور مؤثر کردار ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

13اکتوبر سے انسداد پولیو مہم کا آغاز‘ 6لاکھ بچے ہدف

رائس ملز ایسوسی ایشن بوریوالا کے نومنتخب عہدیداروں کا حلف

سیلابی زمینوں کو کار آمد بنانے کیلئے حکمت عملی شروع ، ثاقب خورشید

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر نے پی پی 269الیکشن کیلئے افسروں سے حلف لیا

ستلج میں سیلابی پانی کی آمد متوقع، ہم تیار ہیں، ڈی سی لودھراں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ