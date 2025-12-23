چوکی انچارج ریلوے گوجرہ کی ایمانداری خاتو ن مسا فر کا سامان واپس کر دیا
گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)چوکی انچارج ریلوے گوجرہ کی ایمانداری خاتو ن مسا فر کا لا کھو ں روپے ما لیتی سا ما ن واپس کردیا ۔
چوکی انچارج اسسٹنٹ سب انسپکٹر چودھری غلا م مصطفی گجر کو ریلوے سٹیشن گوجرہ سے ایک خا تو ن مسا فر کا بیگ ریلوے سٹیشن سے ملا جس میں ہزارو ں روپے نقدی ، لا کھو ں روپے ما لیت کے طلا ئی زیورات ، قیمتی موبائل فون اور دیگر سا ما ن موجود تھا جس پر چوکی انچارج نے خاتو ن مسا فر کو ڈھونڈھ نکا لااور بیگ کی ما لک شما ئلہ ضلع خا نیوا ل کو گوجرہ بلا کراسکا تما م ساما ن انکے سپرد کیا ۔