صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا: ڈرینج نالے کی تعمیر میں ناقص میٹریل کا استعمال ،دیواریں بیٹھنے لگیں

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا: ڈرینج نالے کی تعمیر میں ناقص میٹریل کا استعمال ،دیواریں بیٹھنے لگیں

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)چک 66 ج۔ب دھاندرہ کی مرکزی سڑک سے ملحقہ ڈرینج نالے کی تعمیر میں ناقص میٹریل کا استعمال ،دیواریں چند دنوں میں ہی بیٹھنے لگیں،عوام نے ڈرینج کھال کی ناقص تعمیر پر سوالات اٹھا دئیے ،وزیر سے نوٹس لینے کا مطالبہ، چک 66 ج۔ب دھاندرہ کی مرکزی سڑک سے ملحقہ ڈرینج نالے کی تعمیر میں ٹھیکیدار کیجانب سے ناقص میٹریل کے بے دریغ استعمال کا انکشاف ہوا ہے محض دو روز قبل تیار کی گئی ڈرینج سسٹم کی بیرونی دیواریں بیٹھنا شروع ہو چکی ہیں جبکہ نالے کے فرش میں بھی انتہائی کم معیار کا میٹریل استعمال کیا جا رہا ہے ۔

چک 66 ج۔ب دھاندرہ کی مرکزی سڑک سے ملحقہ ڈرینج نالے کی تعمیر میں ناقص میٹریل کا استعمال ،دیواریں چند دنوں میں ہی بیٹھنے لگیں،عوام نے ڈرینج کھال کی ناقص تعمیر پر سوالات اٹھا دئیے ،وزیر سے نوٹس لینے کا مطالبہ، چک 66 ج۔ب دھاندرہ کی مرکزی سڑک سے ملحقہ ڈرینج نالے کی تعمیر میں ٹھیکیدار کیجانب سے ناقص میٹریل کے بے دریغ استعمال کا انکشاف ہوا ہے محض دو روز قبل تیار کی گئی ڈرینج سسٹم کی    بیرونی دیواریں بیٹھنا شروع ہو چکی ہیں جبکہ نالے کے فرش میں بھی انتہائی کم معیار کا میٹریل استعمال کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کے اڈے، زندگیوں کو خطرہ

صفائی ورکرز حقیقی ہیروز، خوشیوں میں ساتھ ہیں : ڈپٹی کمشنر

عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے : عدیل حیدر

ڈسکہ میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جائیگا : وزیر بلدیات

یونین کونسل پیرو چک میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر کا قیام

حافظ آباد : قبرستانوں، پارکوں، چوک چوراہوں کی صفائی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس