چنیوٹ:ڈپٹی کمشنرکا بھوانہ کا دورہ، ہسپتال اور پارکوں کا جائزہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے تحصیل بھوانہ کا دورہ کیا اور اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ شینا اعظم کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال بھوانہ کا دورہ کر کے انتظامی و طبی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور لواحقین سے ادویات کی دستیابی اور دیگر سہولیات و انتظامات کے بارے میں دریافت کیا۔
انہوں نے ایم ایس کو ہسپتال میں صفائی کی صورتحال بہتر بنانے ، وائٹ واش کرانے ، نئے بینچز فراہم کرنے اور اطراف میں نئے پودے و خوبصورت گملے لگوانے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر کو ہسپتال کے امور کی مسلسل مانیٹرنگ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے کروڑیہ میونسپل پارک بھوانہ کا دورہ کیا اور شہریوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بہتر انتظامات نہ ہونے پر سی او ایم سی کو سرزنش کی گئی اور ہدایت دی گئی کہ تمام سہولیات ایک ہفتے کے اندر بہتر بنائی جائیں۔ انہوں نے واکنگ ٹریک اور فاؤنٹین کی بہتری کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے رورل ہیلتھ سنٹر کرک محمدی شریف کا بھی وزٹ کیا اور ڈاکٹرز و سٹاف کے ڈیوٹی روسٹر اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے مناسب ہدایات جاری کیں۔