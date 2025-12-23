جھنگ: 49 مستحق مسیحی خاندانوں میں امدادی چیکس تقسیم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے فلاحی اقدام کیا۔
اس سلسلے میں ضلع بھر کے 49 مستحق مسیحی خاندانوں میں مجموعی طور پر 7 لاکھ 35 ہزار روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے ۔چیکس کی تقسیم کی تقریب ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیرِ صدارت منعقد ہوئی، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے مستحق خاندانوں میں خود چیکس تقسیم کیے اور کرسمس کی خوشیوں پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ حکومت پنجاب تمام اقلیتی برادریوں کی فلاح و بہبود اور خوشیوں میں شراکت کو یقینی بنا رہی ہے ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی معاشی معاونت کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ اقلیتی برادری کے مسائل کے حل اور ان کی خوشیوں میں شمولیت کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔