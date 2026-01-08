صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھوانہ: محلہ ارشاد میں سیوریج لائن بند، عوام کو مشکلات

  • فیصل آباد
بھوانہ: محلہ ارشاد میں سیوریج لائن بند، عوام کو مشکلات

بھوانہ (نمائندہ دنیا ) بھوانہ کے محلہ ارشاد میں دو دن سے سیوریج لائن بند ہونے کے باعث سارا پانی جمع ہو گیا ہے ، جس سے عوام ذلیل و خوار ہیں اور انتظامیہ تا حال غیر فعال ہے ۔محلہ ارشاد کے رہائشی دو دن سے گندے پانی کے باعث محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔

 نمازی اور عام شہری دونوں شدید پریشانی کا شکار ہیں۔عوام کا کہنا ہے کہ دو دن سے \"ستھرا پنجاب\" اور میونسپل کمیٹی کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، مگر کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اہل محلہ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے اپیل کی ہے کہ سیوریج کے پانی کی فوری نکاسی کا انتظام کیا جائے تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گٹروں کے ڈھکن چوری کرنے پر سخت قانون کا مسودہ تیار

آئی جی ریلوے کی لیڈی باکسر کی حوصلہ افزائی، 2 لاکھ نقد انعام دیا

جنرل ہسپتال : ادویات کے قرضہ جات سے صورتحال خراب

لاہور کینال پر فلوٹنگ ریسٹورنٹس کی تعمیر چیلنج

میٹرو اورنج ٹرین : مالی ذمہ داریاں پنجاب حکومت پر عائد

واسا لاہور کال سنٹر میں خصوصی سیل قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن