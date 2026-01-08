بگڑا ہوا عالمی توازن

دوسری جنگِ عظیم کے بعد 1945ء میں مجلسِ اقوام (League of Nations) کی جگہ اقوامِ متحدہ کی تنظیم (UNO) وجود میں آئی۔ اس کا مقصد عالمی امن‘ سلامتی‘ ترقی اور حقوقِ انسانی کو فروغ دینا تھا۔ اس کے رکن ممالک کی تعداد 193 ہے۔ اس کے ذیلی اداروں میں سیکرٹریٹ‘ جنرل اسمبلی‘ سلامتی کونسل‘ اقتصادی اور سماجی کونسل (ECOSOC)‘ عالمی ادارۂ اطفال (United Nations Children Emergency Fund)‘ بین الاقوامی عدالتِ انصاف ‘ اقوامِ متحدہ کا ترقیاتی پروگرام (UNDP)‘ مہاجرین کا کمیشن (UNRWA)‘ اقتصادی ترقی کی تنظیم (UNIDO)‘ تجارت وترقی کا ادارہ (UNCTAD)‘ عالمی ادارۂ صحت ‘ عالمی ادارۂ حقوقِ انسانی (UNHRC) وغیرہ شامل ہیں۔ یو این او کا بنیادی مقصد اقوامِ عالَم کی خود مختاری اور سرحدوں کا تحفظ تھا تاکہ طاقت کے بل پر ممالک میں دراندازی نہ ہو سکے۔ اس کا سب سے بااختیار ادارہ سلامتی کونسل ہے‘ اس کے پندرہ ارکان ہیں‘ امریکہ‘ روس‘ چین‘ برطانیہ اور فرانس سمیت اس کے پانچ ارکان مستقل ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو یکطرفہ طور پر سلامتی کونسل کے فیصلوں کو ردّ کرنے (Veto) کا اختیار حاصل ہے اور دس ارکان غیر مستقل ہیں‘ جو مختلف علاقائی گروپوں کیلئے مختص ہیں‘ ہر سال پانچ غیر مستقل ارکان کی نشستیں خالی ہوتی ہیں اور اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی ان کی جگہ دوسروں کا انتخاب کرتی ہے۔
اقوامِ متحدہ کی تشکیل کا مقصد عالمی توازن قائم کرنا تھا‘ لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اقوامِ متحدہ کا واحد بااختیار ادارہ سلامتی کونسل ہے‘ مگر اس کی ساخت جمہوریت کی ضد ہے کہ حقِ تنسیخ (Veto Power) کا حامل ایک ملک کسی بھی فیصلے یا قرارداد پر خطِ تنسیخ پھیر سکتا ہے اور اقوامِ متحدہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بار اس حق کو امریکہ نے استعمال کیا ہے۔ ماضی میں دو بالادست طاقتیں امریکہ اور سوویت یونین تھیں‘ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد اب ساری اجارہ داری امریکہ کے پاس رہ گئی ہے۔ واعظانہ اور نظریاتی تبصرے تو بہت کیے جا سکتے ہیں‘ لیکن نوشتۂ دیوار یہ ہے کہ امریکہ پہلے اپنی پالیسیوں کے نفاذ کیلئے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو استعمال کرتا تھا‘ مگر اب وہ ان اداروں کو پرِکاہ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا اور تنہا اپنے فیصلے دنیا پر مسلّط کرتا ہے۔ عراق اور افغانستان پر یلغار کیلئے امریکہ نے اقوامِ متحدہ کو استعمال کیا‘ مگر اب اس نے غزہ اور فلسطین کی جنگ بندی کیلئے تمام قراردادوں کو یکطرفہ طور پر ویٹو کیا اور آخر میں اپنی اور اسرائیل کی پسند کی ایک قرارداد منظور کرا لی اور روس اور چین نے بھی اُسے ویٹو نہ کر کے اس کیلئے راہ ہموار کی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکی فوجیں جہاں بھی زمین پر اتریں‘ شکست اُنکا مقدر بنی اور بالآخر مذاکرات کے ذریعے ان ممالک سے انخلا کی تدبیر اختیار کی۔ ویتنام‘ عراق اور افغانستان کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ بلکہ تازہ ترین رپورٹوں سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ انخلا کے بعد بھی افغانستان کو مختلف صورتوں میں مدد دیتا رہا ہے‘ اسے تاوانِ جنگ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کو نہایت عجلت سے ''بصد سامانِ رسوائی‘‘ افغانستان سے نکلنا پڑا اور اس طرح تقریباً سات ارب ڈالر کا اسلحہ مالِ غنیمت کے طور پر امارتِ اسلامیہ افغانستان کے ہاتھ آیا‘ اب ٹرمپ کو وہ اسلحہ اور بگرام ایئرپورٹ یاد آ رہا ہے‘ مگر بے سود۔
اپنے موجودہ دورِ صدارت میں ٹرمپ نے پہلے یہ تاثر دیا کہ وہ امن کا داعی ہے اور وہ مسلسل پاک بھارت‘ تھائی لینڈ کمبوڈیا‘ آرمینیا آذربائیجان اور ایران اسرائیل سمیت کئی جنگوں کو بند کرانے کا کریڈٹ لیتا رہا ہے اور نوبیل امن انعام کا بھی اپنے آپ کو حقدار قرار دیتا رہا ہے۔ مگر اب اس نے اچانک وینزویلا پر حملہ کر کے اس کے صدر نکولس مادورو اور اس کی اہلیہ سیلیا کو زندہ گرفتار کرکے نیویارک پہنچا دیا ہے اور اب اس پر منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں نیویارک کی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اب خود وینزویلا کے نظامِ حکومت کو چلائے گا‘ اس کے پٹرول کے ذخائر کو فعال بنائے گا اور''کروڈ آئل‘‘ کو امریکہ لے جاکر وہاں کے کارخانوں کو فعال کرے گا اور اس کی مختلف مصنوعات بنا کر عالمی منڈی میں فروخت کرے گا۔ واضح رہے کہ خام تیل کو ''کروڈ آئل‘‘ کہتے ہیں‘ پھر اس کی تطہیر اور تحلیل کرکے اسے پٹرول‘ ڈیزل اور مٹی کے تیل کے علاوہ دیگر مختلف کیمیائی مصنوعات میں تبدیل کرکے فروخت کیا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے میکسیکو‘ کولمبیا‘ کیوبا‘ پاناما اور گرین لینڈ کو بھی اسی طرح کی دھمکیاں دی ہیں۔ امریکہ میں صدر کو جنگ کیلئے کانگریس سے منظوری لینا پڑتی ہے‘ مگر ٹرمپ نے کانگریس کو نظر انداز کر کے وینزویلا پر حملہ کیا اور اس پر کانگریس کے دونوں ایوانوں میں دونوں جماعتوں‘ ریپبلکن اور ڈیمو کریٹس کی طرف سے کوئی توانا مخالفانہ آواز نہیں آئی‘ صرف نیو یارک کے میئر زہران ممدانی اور سینیٹر برنی سینڈرز نے اختلافی بیان دیا۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ ٹرمپ کو کانگریس کی خاموش حمایت حاصل ہے‘ اسے سیاسی اصطلاح میں ''Silent Permission‘‘ یعنی''رضائے سکوتی‘‘ کہتے ہیں۔ الغرض ٹرمپ اپنے آپ کو پوری دنیا کا ڈان سمجھتا ہے اور یکطرفہ طور پر جس ملک کے خلاف چاہے اقدامات کر لیتا ہے‘ اُسے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے‘ اقوامِ متحدہ کو ہم عالمی ضمیر سے تعبیر کر سکتے تھے‘ مگر اب عالمی ضمیر مر چکا ہے‘ اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل بے بس ہیں‘ مفلوج ہیں‘ یہی صورتحال اسکے دیگر ذیلی اداروں کی ہے۔ یورپ اپنے آپ کو جمہوریت‘ آزادی‘ حقوقِ انسانی اور انسانی اقدار کا علمبردار سمجھتا تھا‘ مگر یورپ سے بھی ٹرمپ کے خلاف کوئی اجتماعی اور توانا آواز نہیں اٹھی۔ انسانی حقوق‘ مذہبی آزادی‘ پریس کی آزادی اور دیگر اقدار کے حوالے سے یورپی یونین پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک پر فردِ جرم عائد کرتی رہتی ہے‘ مگر امریکہ کیلئے سب طرف سکوتِ مرگ طاری ہے۔
مانا کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے‘ سابق صدر اوباما اور حال ہی میں صدر ٹرمپ کے دور میں سرکاری دفاتر میں تالا بندی اور سرکاری ملازمین کی چھانٹی کی نوبت آ گئی تھی‘ مگر ایسے مواقع پر بالآخر کانگریس حکومتِ وقت کو ''بیل آئوٹ‘‘ کرنے کیلئے قرضوں کی حد کو بڑھاتی ہے تاکہ حکومتی کاروبار اور ریاستی ادارے چلتے رہیں۔ مگر چونکہ عالمی معیشت پر ڈالر کی اجارہ داری ہے‘ اس لیے امریکہ کا تسلّط ابھی قائم ہے۔ امریکہ جب چاہتا ہے حکومتوں‘ تنظیموں اور افراد کے اثاثے منجمد کر لیتا ہے اور اس کیلئے کسی غیر جانبدار عالمی فورم پر وہ جوابدہ نہیں ہے۔ چین اگرچہ معاشی طور پر مستحکم ہے‘ اس کے زرِ مبادلہ کے ذخائر سب سے زیادہ ہیں اور بڑی تیزی سے حربی صلاحیت‘ جدید ترین اسلحہ اور ہائی ٹیک میں ترقی کر رہا ہے‘ مگر ابھی وہ امریکہ کے ہم پلہ ہے اور نہ اُسے چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ عالمی سمندروں پر امریکہ کا غلبہ سب سے زیادہ ہے‘ روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے‘ امریکہ اور نیٹو نے اس کی معاشی ناکہ بندی کر رکھی ہے‘ لہٰذا وہ بھی عالمی سیاست میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
قدرت کا مسلّمہ اصول ہے: ہر کمالے را زوالے۔ اور تاریخِ انسانیت میں کسی بالادست قوت‘ فرعونیت اور نمرودیت کو ابدی اور دائمی بالادستی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ انہیں زوال سے دوچار ہونا پڑا اور نیست ونابود ہو گئے۔ اب دنیا ان کے آثار اور کھنڈرات کو نشانِ عبرت کے طور پر دیکھتی ہے ۔ امریکہ پر یہ وقت جلد یا بدیر کب آتا ہے‘ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن سرِدست وہ عالمی منظر پر دندنا رہا ہے اور دنیا توازن سے محروم ہے‘ پلڑا ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ اگر عالمی نظام میں کوئی توازن‘ اعتدال اور تحدید وتوازن کا نظام ہوتا تو فلسطین اور غزہ اس انجام سے دوچار نہ ہوتے‘ ایران بھی اقتصادی محاصرے میں ہے اور شرقِ اَوسط کے اقتصادی لحاظ سے مستحکم ممالک بھی امریکہ کی متابعت پر مجبور ہیں۔