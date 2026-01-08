صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائے شہادت خاں کھرل کی گورنر پنجاب سے ملاقات

  • فیصل آباد
رائے شہادت خاں کھرل کی گورنر پنجاب سے ملاقات

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا ) رائے شہادت خاں کھرل، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ پی پی 100، نے گورنر ہاؤس پنجاب میں گورنر سردار سلیم حیدر سے ملاقات کی۔اس موقع پر پارٹی کارکنان، کاشتکاروں اور مزدوروں نے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔

رائے شہادت خاں کھرل، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ پی پی 100، نے گورنر ہاؤس پنجاب میں گورنر سردار سلیم حیدر سے ملاقات کی۔اس موقع پر پارٹی کارکنان، کاشتکاروں اور مزدوروں نے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تین اہم فلائی اوورز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ

کینو فیکٹریوں پر چھاپے تفصیلی معائنہ بچوں سے خبری مشقت پر 2کو سیل کردیا گیا

’’نو ازشریف کارڈیالوجی ہسپتال مکمل‘‘کمشنر کوڈین کی بریفنگ

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض :آر پی او

پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم

ڈی آئی جی جیل ملتان ریجن کا شاہپور جیل کا سالانہ معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن