صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد

  • فیصل آباد
گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ ڈجکوٹ پولیس نے گرفتار ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔

گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ ڈجکوٹ پولیس نے گرفتار ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس چیف کے تاجروں سے معاونت کیلئے فوکل پرسن کی تعیناتی کے احکامات

کیماڑی میں 850 ملین روپے کے منصوبوں کا سنگِ بنیاد

حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق فلم کی نمائش پر پابندی کی درخواست مسترد

تجاوزات کے خلاف مہم بے روزگاری کا سبب بن گئی، سیلانی

جماعت اسلامی کا 12 روزہ کراچی اولمپکس کا اعلان

شہری اربوں روپے کی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں سے محروم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن