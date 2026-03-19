مختلف واقعات میں 3 خوا تین کو اغوا کرلیا گیا
گو جرہ (نما ئندہ دُنیا)
چک نمبر 371 ج ب کے محمد اکرم نے تھا نہ سٹی گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ اسکی بیٹی 20سا لہ منزہ اکرم کو چک نمبر 179 گ ب کے شازل ، شاہد اور صا ئمہ بی بی نے زبردستی اغوا کرلیا ہے ، علا وہ ازیں چک نمبر 304 ج ب کے ریحا ن مسیح نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے موقف اختیا ر کیا ہے کہ اسکی بھا بھی شہزاد زوجہ شا ن گھر پر موجود تھی کہ گاؤ ں مذکور کا مبشر اپنے ایک سا تھی کے ہمرا ہ آ گیا اور اسکو اغوا کرکے فرار ہو گئے ہیں ۔