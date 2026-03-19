فیصل آباد اور دیگر شہروں میں نماز عید الفطر کے اوقات
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث فیصل آباد کے زیرِ اہتمام نمازِ عید الفطر کے اوقات کا اعلان کردیا گیا۔
کلیہ دارالقرآن والحدیث جناح کالونی 6.30 بجے ، مولانا محمد انس مدنی سبحان اللہ پارک گلشن حیات 6.40 بجے ، پروفیسر ڈاکٹر محمد عدیل جامع مسجد عائشہ جناح کالونی میں 6.40 بجے ، حافظ ابوبکر ایوب محمدی پارک شیخ کالونی 6.45 بجے ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم جامع مسجد نمرہ شہزاد کالونی ستیانہ روڈ6.45 بجے ، حافظ محمد سعید فاروقی اقصی پارک بٹالہ کالونی 7.00 بجے ، علامہ عبدالرشید حجازی ناظم اعلی مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان مرکز الخیر اسماعیل گرین ملت روڈ 7.00 بجے ، قاری احمد حسن ساجد مرکز سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما چکنمبر 219 تلیاں والا 7.00 بجے ، خالد محمود اعظم آبادی جامع مسجد اہلحدیث مرضی پورہ 7.00 بجے ، قاری عبدالرحمن عابد مرکز رضیہ بشیر 29 موڑ7.00 بجے ، حافظ عمر فاروق ارشد جامع مسجد یعقوب یاسین رشید پارک نٹر والا بنگلہ7.00 بجے ، قاری محمد ارشد جامع مسجد مکی مین بازار مسعود آباد 7.00بجے ، قاری محمد ہاشم رحیم جامع مسجد اقصی کہکشاں کالونی نمبر 02 ڈھڈی والا 7.00 بجے ، حافظ محمد محسن حمید جامع سلفیہ حاجی آباد 7.15 بجے ، پروفیسر ڈاکٹر عتیق الرحمن قبا پارک ایکس بلاک مدینہ ٹاؤن 7.15 بجے ، حافظ محمد شریف ٹیکنیکل ہائی سکول گراؤنڈ پیپلز کالونی 7.15 بجے ، حافظ محمد مسعود عالم منٹگمری بازار شہر فیصل آباد 7.15 بجے ،
علامہ ارشاد الحق اثری جامع مسجد غفور نسیم عبداللہ گارڈن کینال روڈ 7.15 بجے ، مولانا اسد غفورجامع مسجد امیر حمزہ ناظم آباد ویلی 7.15 بجے ، مولانا محمد حسین سردار جامع مسجد اہلحدیث چھوٹی اناسی 7.15 بجے ، مولانا حبیب الرحمن مدنپورہ جامع مسجد اشرفیہ شالیمار پارک7.15 بجے ۔ حافظ محمد ایوب صابر جامع مسجد طوبی مسلم پارک سرگودھا روڈ 7.15 بجے ، پروفیسر چوہدری محمد یسین ظفر مرکز اہل حدیث غلام محمد آباد7.30 بجے ، مفتی محمد نصر اللہ عزیز جامع مسجد طوبی ڈائیو روڈ بالمقابل کریم سٹی 7.30 بجے ، مولانا محمد سردار عابد جامع مسجد الیعقوب عوامی کالونی 7.30 بجے ، مولانا عبیدالرحمن اثری جامع مسجد بلال چکنمبر 230 چوھلہ 7.30 بجے ، قاری محمد عارف ساجد جامع مسجد قباء مدنپورہ 7.30 بجے ، مولانا عمر فاروق صدیقی جامع مسجد مبارک نیو انارکلی سمن آباد 7.30 بجے ، قاری عبد الرزاق طاہر جامع مسجد حسنین موٹر وے ہومز کمال پور انٹرچینج 7.30 بجے ، مولانا محمد حنیف عاجز جامع مسجد فردوس الرحمن بازار نمبر 02 رضا آباد بازار 7.30 بجے ، قاری محمد اویس قرنی جامع مسجد نمرہ قائد اعظم ٹان نور پور7.30 بجے ، مولانا طارق محمود ثاقب مرکزی عیدگاہ گرانڈ ایم سی ہائی سکول کوتوالی روڈ 7.45 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔
پینسرہ میں نماز عید کے اوقات
جامع مسجد گلزارِ مدینہ سدھار اڈا میں نماز عید صبح 7 بجکر 30 منٹ ادا کی جائے گی، جبکہ جامع مسجد گلزارِ مدینہ 66ج ب دھاندرہ محلہ چاند کالونی میں پونے 8 بجے اجتماع ہوگا۔جامع مسجد گلزارِ مدینہ 68 ج ب میں 7 بجے ، امام بارگاہ قصرِ آل عمران سدھار میں 7 بجے ، جامع مسجد محمدیہ میں 8 بجے اور مسجد محمدی حسین آباد میں 7 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔جامع مسجد غوثیہ سدھار میں 7 بجے ، جامع مسجد پینسرہ اڈے والی میں 7 بجکر 15 منٹ، جامع مسجد بھوانہ روڈ میں 7 بجے جبکہ جامع مسجد عائشہ پینسرہ میں 7 بجکر 30 منٹ نماز عید ادا کی جائے گی۔جامع مسجد ایئرپورٹ چوک میں نماز عید صبح 7 بجکر 30 منٹ جبکہ جامع مسجد المدینہ عباس پور میں 7 بجکر 15 منٹ۔دربار عالیہ فضیلہ قادریہ ست گرو دربار 6:45۔جامع امام اعظم ابو حنیفہ 66ج ب دھاندرہ 7:15.مرکز اہلسنت و لجماعت جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزھرہ 66ج ب دھاندرہ7:15.جامع مسجد القمر حمزہ ٹاون قبرستان روڈ سدھار7:00.انجمن غلامان مصطفی جامع مسجد غوثیہ رضویہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول 66 ج ب دھاندرہ 7.45 پر ادا کی جائے گی۔
ٹوبہ میں نماز کے اوقات
ٹوبہ ٹیک سنگھ کی اہم مساجد میں نماز عید کے اوقات درج ذیل ہیں، صبح 7بجے ،مسجد اولڈ ایج ہوم (مولانا عبد الحنان )،جامع مسجد قباء چک شیروں ( مولانا ذوالقرنین)۔ صبح‘‘ ساڑھے 7 بجے ’’، جامع مسجد زبیدہ عوامی بستی ( مفتی عامر امین ربانی )،جامع مسجد سلمان نواز ٹاؤن (مفتی عبد الستار )، جامع کاشف العلوم ہیرا کالونی ( حافظ محمد اویس) ، مرکزی عید گاہ (سید حمزہ عباسی )، جامع مسجد ریاض الجنہ فواد حسیب ٹاؤن ( مولانا رمضان شوکت ) ،جامع مسجد علی المرتضی محلہ بخشی پارک ( مولانا اشتیاق احمد )،جامع مسجدالرضوان اہلحدیث محلہ عرفات ( مولانا برق التوحیدی) ، جامع مسجد ختم نبوت ہاؤسنگ کالونی (قاری محمد اسماعیل) ، جامع مسجد برہان مرکز اسلامی ( حافظ ساجد کیانی)، جامع مسجد عمر بن خطاب گارڈن ٹاؤن ( قاری اختر ندیم )، جامع مسجد فاروقیہ عوامی بستی( مولانا عبدالقدوس گجر) ، صبح 8بجے ، جامع مسجد گلزار مدینہ ریلوے کالونی( قاری احمد فیض گو لڑوی)،جامع مسجد قاسمیہ محلہ اقبال نگر ( مولانا عبد المغیث )، جامع مسجد صدیق اکبر ڈی ایچ کیو ہسپتال(مولانا عبد الرحمان )،میونسپل کمیٹی باغ (مفتی عبدالمعید اسد لدھیانوی) ،جامع مسجد عباس محلہ محمود آباد ( سید عثمان احمد عباسی )، جامع مسجد قاسمیہ محلہ فیض کالونی ( مفتی قاسم امین )، صدیقیہ مسجد محلہ مصطفی آباد( مولانا عبدالغفور ربانی)، خضری مسجد محلہ نیو اسلام پورہ (قاری محمد نصراﷲ) ، قادری مسجد اسلام پورہ ( مولانا مجیب الرحمن لدھیانوی)
،جامع مسجد قباء محلہ مصطفی آباد (مفتی نعمان احمد عباسی)،جامع مسجد بلال غلہ منڈی (مولانا سعد اﷲ لدھیانوی)، صبح ساڑھے 8 بجے ،جامع بلال مسجد محلہ بخشی پارک (حافظ محمد شمس الزماں قادری)،جامع مسجد فریدیہ محلہ ہاؤسنگ کالونی( مولانا حمیدا لدین رضوی)، جامع مسجد عائشہ ولی بھائی ٹاؤن (مولانا سخی الرحمن سیالوی) ،جامع مسجد محمدی محلہ عید گاہ (مفتی عبدالمنان)، جامع مسجد نوری محلہ اسلام پورہ( مولانا محمد بخش نقشبندی) پلاٹ اکبری مسجد (صاحبزادہ منعم حسنین صدیقی)، جامع مسجد پولیس لائن (حافظ محمد اکبر قادری) ، مرکزی امام بارگاہ جھنگ روڈ (علامہ ہدایت حسین )، امام بارگاہ سید الشہدابخشی پارک ( مولانا محمد حسین جعفری) ۔
سمندری مر کزی جمعیت اہلحدیث و اہلحدیث یوتھ فورس وانجمن اہلحدیث نہر بازار سمندری کے زیر اہتمام نماز عید الفطر کا اجتماع گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1سمندری کی گراؤنڈ میں صبح 7.30ساڑھے سات بجے منعقد ہوگا امامت و خطابت کے فرائض مفتی مولانا عبدالشکور لدھیانوی سر انجام دیں گے ۔