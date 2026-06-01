صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ میں عید الاضحی صفائی آپریشن مکمل :ڈپٹی کمشنر

  • فیصل آباد
چنیوٹ میں عید الاضحی صفائی آپریشن مکمل :ڈپٹی کمشنر

ضلع میں 4 ہزار 794 ٹن آلائشیں تلف اور 1197 شکایات حل کی گئیں

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا ہے کہ ضلع چنیوٹ میں ستھراپنجاب کا کامیاب عید الاضحی صفائی آپریشن مکمل ہوگیا۔ضلع چنیوٹ میں 4 ہزار 794 ٹن الائشیں تلف اور 1197 عوامی شکایات حل کی گئیں۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے تینوں تحصیلوں کی انتظامیہ اور ستھرا پنجاب ٹیموں کو مبارکباد دی۔انہوں نے شہریوں کے بھرپور تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہاکہ ضلع بھر میں صفائی کا اعلیٰ معیار ہمہ وقت یقینی بنانا ترجیح تھا، ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ گرم موسم میں ٹھنڈے جذبے سے ہمارے ستھرا پنجاب کے ہیروز کی صفائی کیلئے کاوشیں لائق تحسین ہیں۔انہوں نے کہا کہ عید الاضحی پر تمام انتظامی مشینری فیلڈ میں متحرک رہی اور ضلع کا کونہ کونہ صاف رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہے ۔شہریوں نے صفائی کے معیاری کے انتظامات پر ضلعی انتظامیہ اور انکی پوری ٹیم اور خصوصی طور پر وزیراعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر