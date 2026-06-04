صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ میں عوامی ریلیف اور ٹیکس نیٹ کی توسیع خوش آئند:تاجر رہنما

  • فیصل آباد
بجٹ میں عوامی ریلیف اور ٹیکس نیٹ کی توسیع خوش آئند:تاجر رہنما

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں ظفر رشید اور جنرل سیکرٹری شاہد اسلم گریوال نے آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے متعلق وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ ملک کے معروف صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات سے آئندہ بجٹ کے حوالے سے مشاورت ایک مثبت اقدام ہے ، جس سے کاروباری برادری کی آراء کو پالیسی سازی میں شامل کرنے میں مدد ملے گی۔صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تاجر رہنماؤں نے کہا کہ تاجر برادری ٹیکس نیٹ کی توسیع کی حامی ہے ، تاہم اس عمل میں پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والے تاجروں اور صنعتکاروں پر مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے نئے شعبوں کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ محصولات میں اضافہ بھی ہو اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ بھی ملے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ منصوبہ مقررہ ٹائم میں مکمل کیا جائے : کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاگوجرنوالہ میں صفائی ،سہولیات فراہمی کاجائزہ

محرم صبر، قربانی،حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا : انتخاب نوری

حلال رزق کمانیوالے کا چہرہ قیامت کوچمکتا ہو گا:پیر اجمل رضا

ماہانہ اجرت 40 ہزا ر پر عملدرآمد کروایا جائے : سہیل بٹ

آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ایئرپورٹ اعزاز:حسن بھٹی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن