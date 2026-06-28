صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی منڈی میں نشہ آور چیز کھانے سے 3 افراد کی حالت غیر

  • فیصل آباد
مویشی منڈی میں نشہ آور چیز کھانے سے 3 افراد کی حالت غیر

افضل،ظہور اور ابوبکر نے کسی کی دی ہوئی چیز کھائی ، ہسپتال منتقل

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مویشی منڈی میں مبینہ طور پر نشہ آور چیز کھانے سے تین افراد کی حالت غیر ہو گئی، جنہیں ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔مویشی منڈی میں تین افراد نے مبینہ طور پر کسی نامعلوم شخص کی دی ہوئی کھانے کی چیز استعمال کی، جس کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے۔

اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کے کنٹرول روم نے فوری طور پر ایمبولینس روانہ کی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور مزید علاج کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ منتقل کر دیا۔متاثرہ افراد کی شناخت 60 سالہ افضل، 30 سالہ ظہور اور 16 سالہ ابوبکر کے نام سے ہوئی ہے۔ریسکیو 1122 نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی نامعلوم شخص کی جانب سے دی جانے والی کھانے پینے کی اشیا استعمال کرنے سے گریز کریں تاکہ ایسے ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

خطرناک کتوں کی تعداد میں اضافہ، شکایات کے باوجود انتظامیہ متحرک نہ ہوئی

اداروں نے جس جانفشانی سے فرائض ادا کیے وہ قابل ستائش ، کمشنر

سرگودھا ریجن پولیس کی کارکردگی قابل تعریف

ڈپٹی کمشنر کامختلف ہونے والے ماتمی جلوسوں کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ نے مجالس و جلوسوں کے پرامن انعقاد کو سراہا

منتظمین جلوس و مجالس عزاکے تمام افراد کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں ،ڈپٹی کمشنر بھکر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل