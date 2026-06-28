صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان امن میکر بن گیاہے اب معاشی قوت بننا ہے :چودھری فقیرحسین

  • فیصل آباد
پاکستان امن میکر بن گیاہے اب معاشی قوت بننا ہے :چودھری فقیرحسین

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیرحسین ڈوگر نے کہا ہے کہ معرکہ حق کے بعد دنیا پاکستان کی معترف ہوگئی ہے۔

 افواج پاکستان نے اپنے کردارسے ثابت کیاہے کہ پاکستان بری نظررکھنے والے کوجواب دے سکتاہے ۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امن میکر بن گیاہے اب معاشی قوت بننا ہے پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کر کے خطے اور دنیا میں امن کا قیام یقینی بنایا۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کیلئے بہترین کردار ادا کیا۔ 28 فروری کو ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے فوراً مذمت کی۔ کسی اور ملک نے امریکی و اسرائیلی حملے کی مذمت نہیں کی۔ پاکستان واحد ملک ہے ، جو مشکل کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایشیا کی سب سے بڑی رائس منڈی کامونکے جدید ٹرانسپورٹ سے محروم، سفر میں مشکلات

منڈی بہائوالدین: 77 کروڑ 89 لاکھ کی 2 سکیمیں منظور

بریگیڈیئر کاشف، ڈی سی عبدالرزاق ودیگرکا عاشور کے جلوسوں کادورہ

ڈی سی گجرات کایوم عاشور پرسکیورٹی انتظامات کاجائزہ

ڈی سی ، ڈی پی او سکیورٹی انتظات کی نگرانی کرتے رہے

اجتماعی انسدادِمنشیات کوششیں ناگزیر :جمیل چیمہ، ڈاکٹر آمنہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل